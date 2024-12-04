Международная организация ЮНЕСКО признала украинскую писанку культурным достоянием человечества

Представительство Украины на сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО. Фото: МКСК

Во вторник, 3 декабря, на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, украинская писанка стала культурным достоянием человечества. Ее включили в Репрезентативный список ЮНЕСКО.

Об этом говорится на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК).

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В министерстве отметили, что это достижение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству МКСК, МИД Украины, Постоянному представительству Украины при ЮНЕСКО, Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, носителям практики, а также представителям гражданского общества.

https://www.youtube.com/watch?v=LnTaIxr3j_s&feature=youtu.be

"Это наш общий успех, который свидетельствует о силе нашего единства. В то же время агрессор разрушает нашу культуру, памятники, театры, библиотеки, музеи. В борьбе за родину гибнут наши художники - носители живого наследия. Их потеря подрывает самое сердце нашей идентичности. Ведь без людей живое наследие не существует. Мы же доказываем, что даже в самые темные времена мы остаемся несокрушимыми. Включение украинской писанки в Репрезентативный список ЮНЕСКО тому доказательство. Мы провозглашаем на весь мир: живое наследие нас объединяет, дарит ощущение причастности и олицетворяет нашу идентичность", — заявил глава МКСК Николай Точицкий.

Напомним, недавно в ЮНЕСКО ответили на обращение одесской интеллигенции по поводу сноса памятников российским и советским деятелям в городе. Международная организация пообещала мониторить ситуацию и содействовать диалогу между сторонниками разных точек зрения.

Также мы писали, что в связи с частыми атаками РФ на Харьков и другие города, Украинский национальный комитет Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательностей (ICOMOS) обратился к ЮНЕСКО с просьбой помочь защитить в Украине культурное наследие.