Українська балістика полетить у Москву вже восени: співвласник Fire Point

Денис Штілерман. Фото: Forbes Ukraine

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що українська балістична ракета може здійснити перший удар по Москві вже восени цього року. Водночас він наголосив, що точні терміни залежатимуть від результатів випробувань та завершення тестування двигуна.

Про це Штілерман сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає Новини.LIVE.

Коли українська балістика полетить на Москву

За словами представника Fire Point, наразі триває один із ключових етапів випробувань — перевірка роботи двигуна. Фахівці мають переконатися, що конструкція ракети витримує навантаження, а всі системи працюють відповідно до вимог.

"Восени будуть удари по Москві", — заявив Штілерман.

Він пояснив, що після завершення стендових випробувань двигуна відбудеться тестовий політ. Якщо ракета підтвердить заявлені характеристики, вона зможе перейти до виконання бойових завдань. За словами співвласника Fire Point, остаточне рішення щодо цілей ухвалюватимуть українські військові, однак, на його думку, насамперед ітиметься про важливі військові об'єкти.

Водночас Штілерман відмовився назвати конкретний місяць можливого застосування нової української балістики, зазначивши, що все залежить від того, як пройдуть випробування двигуна та чи не виникне потреби у доопрацюванні ракети.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна та міжнародні партнери працюють над локалізацією виробництва озброєння, зокрема ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас експерти наголошують, що запуск такого виробництва є тривалим і технологічно складним процесом, тому на появу перших серійних ракет доведеться чекати ще кілька років.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна суттєво наростила власне виробництво безпілотників і стала одним зі світових лідерів у сфері бойового застосування дронів. Завдяки цьому українські технології та досвід дедалі частіше привертають увагу міжнародних партнерів, які зацікавлені у спільних проєктах, виробництві та обміні напрацюваннями у сфері безпілотних систем.