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Україною шириться тривога — куди летять ракети й БпЛА

11 лютого 2025 00:06
Чекарьова Марія - редактор
Нічна повітряна тривога 11 лютого 2025 року — які області в небезпеці
Ракети та БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу зараз, уночі у вівторок, 11 лютого, оголосили майже по всій території України за винятком західних регіонів. Червоні на карті повітряних тривог Київ і 15 областей: Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Вінницька й Житомирська.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про ймовірні пуски "Калібрів". Також триває атака ударних БпЛА.

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Атака "Калібрів" уночі 11 лютого 2025 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про нічну повітряну тривогу 11 лютого

Повітряна тривога вночі 11 лютого 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 00:06 11 лютого 

О 23:36 10 лютого військові попередили, що з Чорного моря, ймовірно, відбулися пуски крилатих ракет типу "Калібр". О 23:59 на Херсонщині зафіксували швидкісну ціль, яка летіла в північному напрямку. У період від 00:00 до 00:06 Повітряні Сили ЗС України повідомили про крилаті ракети: на півночі Миколаївщини північно-західним курсом, уздовж кордону Миколаївської та Дніпропетровської областей у напрямку півночі, а також на півдні Кіровоградщини північно-західним або північно-східним курсом.

Атака "Калібрів" уночі 11 лютого 2025 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Атака ударних БпЛА також триває. За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", станом на 23:50 10 лютого "Шахеди" були:

  • на півдні Вінницької області курсом на Хмельницьку область;
  • на підльоті до Нового Бугу;
  • у Бериславському районі в напрямку Березнегуватого;
  • у районі Полтави курсом на захід;
  • південніше Харкова;
  • курсом на Суми або через Суми;
  • у Сумській області курсом на Полтавську область;
  • за межами Нікополя в північному напрямку.
Атака БпЛА вночі 11 лютого 2025 року
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Нагадаємо, пізно ввечері 10 лютого прогримів вибух в Харкові. Перед цим військові зазначали, що в напрямку міста летять ударні ворожі БпЛА.

Також ми повідомляли, що ввечері 10 лютого було чутно вибухи в Одесі. Повітряні Сили ЗС України попереджали, що в напрямку Одещини є швидкісні цілі, й закликали всіх, хто перебуває в Одесі та Чорноморську, прямувати в укриття.

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