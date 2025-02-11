Нічна повітряна тривога 11 лютого 2025 року — які області в небезпеці

Ракети та БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Повітряну тривогу зараз, уночі у вівторок, 11 лютого, оголосили майже по всій території України за винятком західних регіонів. Червоні на карті повітряних тривог Київ і 15 областей: Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Вінницька й Житомирська.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про ймовірні пуски "Калібрів". Також триває атака ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про нічну повітряну тривогу 11 лютого

Карта повітряних тривог станом на 00:06 11 лютого

О 23:36 10 лютого військові попередили, що з Чорного моря, ймовірно, відбулися пуски крилатих ракет типу "Калібр". О 23:59 на Херсонщині зафіксували швидкісну ціль, яка летіла в північному напрямку. У період від 00:00 до 00:06 Повітряні Сили ЗС України повідомили про крилаті ракети: на півночі Миколаївщини північно-західним курсом, уздовж кордону Миколаївської та Дніпропетровської областей у напрямку півночі, а також на півдні Кіровоградщини північно-західним або північно-східним курсом.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Атака ударних БпЛА також триває. За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", станом на 23:50 10 лютого "Шахеди" були:

на півдні Вінницької області курсом на Хмельницьку область;

на підльоті до Нового Бугу;

у Бериславському районі в напрямку Березнегуватого;

у районі Полтави курсом на захід;

південніше Харкова;

курсом на Суми або через Суми;

у Сумській області курсом на Полтавську область;

за межами Нікополя в північному напрямку.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Нагадаємо, пізно ввечері 10 лютого прогримів вибух в Харкові. Перед цим військові зазначали, що в напрямку міста летять ударні ворожі БпЛА.

Також ми повідомляли, що ввечері 10 лютого було чутно вибухи в Одесі. Повітряні Сили ЗС України попереджали, що в напрямку Одещини є швидкісні цілі, й закликали всіх, хто перебуває в Одесі та Чорноморську, прямувати в укриття.