Ночная воздушная тревога 11 февраля 2025 года — какие области в опасности

Ракеты и БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Воздушную тревогу сейчас, ночью во вторник, 11 февраля, объявили почти по всей территории Украины за исключением западных регионов. Красные на карте воздушных тревог Киев и 15 областей: Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Винницкая и Житомирская.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о вероятных пусках "Калибров". Также продолжается атака ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о ночной воздушной тревоге 11 февраля

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:06 11 февраля

В 23:36 10 февраля военные предупредили, что с Черного моря, вероятно, произошли пуски крылатых ракет типа "Калибр". В 23:59 на Херсонщине зафиксировали скоростную цель, которая летела в северном направлении. В период с 00:00 до 00:06 Воздушные Силы ВС Украины сообщили о крылатых ракетах: на севере Николаевской области северо-западным курсом, вдоль границы Николаевской и Днепропетровской областей в направлении севера, а также на юге Кировоградской области северо-западным или северо-восточным курсом.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Атака ударных БпЛА также продолжается. По информации мониторингового Telegram-канала "Николаевский Ванек", по состоянию на 23:50 10 февраля "Шахеды" были:

на юге Винницкой области курсом на Хмельницкую область;

на подлете к Новому Бугу;

в Бериславском районе в направлении Березнеговатого;

в районе Полтавы курсом на запад;

южнее Харькова;

курсом на Сумы или через Сумы;

в Сумской области курсом на Полтавскую область;

за пределами Никополя в северном направлении.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Напомним, поздно вечером 10 февраля прогремел взрыв в Харькове. Перед этим военные отмечали, что в направлении города летят ударные вражеские БпЛА.

Также мы сообщали, что вечером 10 февраля были слышны взрывы в Одессе. Воздушные Силы ВС Украины предупреждали, что в направлении Одесской области есть скоростные цели, и призывали всех, кто находится в Одессе и Черноморске, направляться в укрытия.