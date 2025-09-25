Світлана Карабут. Фото: Instagram Світлани Карабут

Українська акторка і модель Світлана Карабут зіграє в серіалі про Гаррі Поттера. Вона живе у Великій Британії.

Про це повідомляє видання Redanian Intelligence.

Реклама

Читайте також:

Світлана Карабут зіграє в серіалі про Гаррі Поттера

Українська акторка зіграє роль Септіми Вектор — викладачки арифметики в Гоґвортсі, одного з улюблених предметів Герміони. У книгах персонажка з’являється часто, тоді як у оригінальних фільмах її можна було побачити лише в кількох епізодах, причому без жодних реплік.

Світлана Карабут раніше грала у таких фільмах, як "007: Не час помирати", "Соло: Зоряні війни. Історія", та "Редлі".

Видання називає Світлану британсько-українською акторкою, однак у її профілі у соцмережах зазначено, що вона українка.

Нагадаємо, раніше в мережу злили відео зі зйомок "Гаррі Поттера". В кадр потрапив Нік Фрост (Геґрід) та головний герой Гаррі, якого зіграє Домінік Маклафлін.

Також стало відомо, хто отримав ролі Дурслів, Мелфоїв та інших персонажів.