Українка може зіграти у серіалі про "Гаррі Поттера"
Українська акторка і модель Світлана Карабут зіграє в серіалі про Гаррі Поттера. Вона живе у Великій Британії.
Про це повідомляє видання Redanian Intelligence.
Світлана Карабут зіграє в серіалі про Гаррі Поттера
Українська акторка зіграє роль Септіми Вектор — викладачки арифметики в Гоґвортсі, одного з улюблених предметів Герміони. У книгах персонажка з’являється часто, тоді як у оригінальних фільмах її можна було побачити лише в кількох епізодах, причому без жодних реплік.
Світлана Карабут раніше грала у таких фільмах, як "007: Не час помирати", "Соло: Зоряні війни. Історія", та "Редлі".
Видання називає Світлану британсько-українською акторкою, однак у її профілі у соцмережах зазначено, що вона українка.
Нагадаємо, раніше в мережу злили відео зі зйомок "Гаррі Поттера". В кадр потрапив Нік Фрост (Геґрід) та головний герой Гаррі, якого зіграє Домінік Маклафлін.
Також стало відомо, хто отримав ролі Дурслів, Мелфоїв та інших персонажів.
