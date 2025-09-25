Відео
Підтримати ЗСУ
Відео

Українка може зіграти у серіалі про "Гаррі Поттера"

Дата публікації: 25 вересня 2025 22:26
Світлана Карабут зіграє в серіалі про Гаррі Поттера
Світлана Карабут. Фото: Instagram Світлани Карабут

Українська акторка і модель Світлана Карабут зіграє в серіалі про Гаррі Поттера. Вона живе у Великій Британії.

Про це повідомляє видання Redanian Intelligence.

Читайте також:

Світлана Карабут зіграє в серіалі про Гаррі Поттера

Українська акторка зіграє роль Септіми Вектор — викладачки арифметики в Гоґвортсі, одного з улюблених предметів Герміони. У книгах персонажка з’являється часто, тоді як у оригінальних фільмах її можна було побачити лише в кількох епізодах, причому без жодних реплік.

Світлана Карабут раніше грала у таких фільмах, як "007: Не час помирати", "Соло: Зоряні війни. Історія", та "Редлі".

Видання називає Світлану британсько-українською акторкою, однак у її профілі у соцмережах зазначено, що вона українка.

Нагадаємо, раніше в мережу злили відео зі зйомок "Гаррі Поттера". В кадр потрапив Нік Фрост (Геґрід) та головний герой Гаррі, якого зіграє Домінік Маклафлін. 

Також стало відомо, хто отримав ролі Дурслів, Мелфоїв та інших персонажів.

Великобританія фільм Гаррі Поттер актори Велика Британія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
