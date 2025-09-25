Светлана Карабут. Фото: Instagram Светланы Карабут

Украинская актриса и модель Светлана Карабут сыграет в сериале о Гарри Поттере. Она живет в Великобритании.

Об этом сообщает издание Redanian Intelligence.

Светлана Карабут сыграет в сериале о Гарри Поттере

Украинская актриса сыграет роль Септимы Вектор — преподавательницы арифметики в Хогвартсе, одного из любимых предметов Гермионы. В книгах персонажка появляется часто, тогда как в оригинальных фильмах ее можно было увидеть лишь в нескольких эпизодах, причем без всяких реплик.

Светлана Карабут ранее играла в таких фильмах, как "007: Не время умирать", "Соло: Звездные войны. История", и "Редли", и "Редли".

Издание называет Светлану британско-украинской актрисой, однако в ее профиле в соцсетях указано, что она украинка.

Напомним, ранее в сеть слили видео со съемок "Гарри Поттера". В кадр попал Ник Фрост (Хагрид) и главный герой Гарри, которого сыграет Доминик Маклафлин.

Также стало известно, кто получил роли Дурслей, Мелфоев и других персонажей.