Українка зупинила проросійського італійця Рокко на кордоні — подробиці скандалу

Дар'я Мельниченко тримає футболку з фразою, яка зробила її знаменитою. Фото: Threads/@d__melnichenko

Українка Дар'я Мельниченко стала справжньою зіркою на тлі гучного скандалу з громадянином Італії, якого не пустили в Україну через відкриту підтримку політики Володимира Путіна. Саме вона сповістила наряд прикордонників, щоб вони не допустили в'їзд фаната країни-терористки.

Вона розповіла нові деталі журналістам "24 Каналу" щодо скандалу та заявила, що на неї ледь не напав агресивний італієць.

З чого почався скандал на кордоні з італійцем

Ситуація розгорнулася під час автобусної подорожі з Мілана до України. Дар'я розповіла у соцмережі Threads, що чоловік на ім'я Рокко, вдягнений у вишиванку, почув, що дівчина говорила італійською мовою. Між ними зав'язався діалог. Проте, згодом він почав з нею грубо спілкуватися та публічно висловив свої проросійські погляди.

Розповідь Дар'ї. Фото:м скриншот

Він заявив, що йому більше імпонує Путін, аніж президент України Володимир Зеленський. Дівчина не залишила ці слова без відповіді й одразу вступила з ним у суперечку, однак це лише загострило конфлікт.

За словами Дар'ї, італієць поводився дедалі агресивніше, розмахував руками, ображав українців, називав їх "кретинами" та поширював принизливі висловлювання на адресу української влади. У якийсь момент їй здалося, що чоловік може навіть напасти на неї. Дівчина пригадала, що втрутитися наважилися лише дві пасажирки, тоді як решта людей у салоні спостерігали мовчки, що ж буде далі.

Повідомлення Дар'ї. Фото: скриншот

Дар'я вирішила не загострювати ситуацію, тому чітко дала зрозуміти, що розмова продовжиться вже на кордоні за участі прикордонників. Більшість пасажирів автобуса підтримали її позицію, хоча дехто хвилювався, що через конфлікт транспорт можуть розвернути назад до Італії.

На пункті пропуску прикордонники вислухали обидві сторони і детально з'ясовували всі обставини інциденту та опитали свідків. Слова Дар’ї підтвердили інші пасажири. Крім того, під час перевірки з'ясувалося, що чоловік не лише публічно підтримує Путіна, а й дозволяв собі згадки про Адольфа Гітлера та вигукував нацистські гасла.

Додаткові докази проросійської позиції італійця прикордонники знайшли й у його соціальних мережах.

Акаунт Рокко у TikTok. Фото: скриншот

Відтак, згодом було ухвалено рішення відмовити Рокко у в'їзді на територію України та заборонити йому перетин кордону строком на три роки. Для Дар’ї цей момент став особистою перемогою й підтвердженням того, що такі люди не повинні потрапляти до країни, яка протистоїть російській агресії.

Відомо, що чоловік намагався в’їхати в Україну разом із жінкою, яку називав дружиною, хоча офіційно подружжям вони не були. Відтак заборону на в'їзд застосували лише до громадянина Італії, оскільки його супутниця є громадянкою України. Попри це, жінка самостійно вирішила також не повертатися на Батьківщину.

Дівчина здійняла такий галас у соцмережах, що її пости налічують тисячі лайків та репостів. На скандал одразу відреагували декілька відомих брендів та маркетплейсів, які вирішили віддячити Дар'ї за позицію.

Привітання. Фото: скриншот

Відомо, що навіть перевізник, послугами якого користувалася дівчина, подарували їй довічний абонемент на безкоштовні поїздки в Італію. Також до неї зателефонував відомий ведучий та волонтер Сергій Притула.

Дзвінок Сергія Притули. Фото: скриншот

Нагадаємо, тим часом в Україні борються із проросійськими громадянами й в СБУ. Так нещодавно працівники Служби безпеки виявили шпигуна в лавах ЗСУ.