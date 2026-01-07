Украинка остановила пророссийского итальянца Рокко на границе — подробности скандала

Дарья Мельниченко держит футболку с фразой, которая сделала ее знаменитой. Фото: Threads/@d__melnichenko

Украинка Дарья Мельниченко стала настоящей звездой на фоне громкого скандала с гражданином Италии, которого не пустили в Украину из-за открытой поддержки политики Владимира Путина. Именно она оповестила наряд пограничников, чтобы они не допустили въезд фаната страны-террористки.

Она рассказала новые детали журналистам "24 Канала" относительно скандала и заявила, что на нее едва не напал агрессивный итальянец.

С чего начался скандал на границе с итальянцем

Ситуация развернулась во время автобусного путешествия из Милана в Украину. Дарья рассказала в соцсети Threads, что мужчина по имени Рокко, одетый в вышиванку, услышал, что девушка говорила на итальянском языке. Между ними завязался диалог. Однако, впоследствии он начал с ней грубо общаться и публично выразил свои пророссийские взгляды.

Рассказ Дарьи. Фото:м скриншот

Он заявил, что ему больше импонирует Путин, чем президент Украины Владимир Зеленский. Девушка не оставила эти слова без ответа и сразу вступила с ним в спор, однако это лишь обострило конфликт.

По словам Дарьи, итальянец вел себя все агрессивнее, размахивал руками, оскорблял украинцев, называл их "кретинами" и распространял унизительные высказывания в адрес украинской власти. В какой-то момент ей показалось, что мужчина может даже напасть на нее. Девушка вспомнила, что вмешаться решились только две пассажирки, тогда как остальные люди в салоне наблюдали молча, что же будет дальше.

Сообщение Дарьи. Фото: скриншот

Дарья решила не обострять ситуацию, поэтому четко дала понять, что разговор продолжится уже на границе с участием пограничников. Большинство пассажиров автобуса поддержали ее позицию, хотя некоторые волновались, что из-за конфликта транспорт могут развернуть обратно в Италию.

На пункте пропуска пограничники выслушали обе стороны и подробно выясняли все обстоятельства инцидента и опросили свидетелей. Слова Дарьи подтвердили другие пассажиры. Кроме того, во время проверки выяснилось, что мужчина не только публично поддерживает Путина, но и позволял себе упоминания об Адольфе Гитлере и выкрикивал нацистские лозунги.

Дополнительные доказательства пророссийской позиции итальянца пограничники нашли и в его социальных сетях.

Аккаунт Рокко в TikTok. Фото: скриншот

Следовательно, впоследствии было принято решение отказать Рокко во въезде на территорию Украины и запретить ему пересечение границы сроком на три года. Для Дарьи этот момент стал личной победой и подтверждением того, что такие люди не должны попадать в страну, которая противостоит российской агрессии.

Известно, что мужчина пытался въехать в Украину вместе с женщиной, которую называл женой, хотя официально супругами они не были. Поэтому запрет на въезд применили только к гражданину Италии, поскольку его спутница является гражданкой Украины. Несмотря на это, женщина самостоятельно решила также не возвращаться на Родину.

Девушка подняла такой шум в соцсетях, что ее посты насчитывают тысячи лайков и репостов. На скандал сразу отреагировали несколько известных брендов и маркетплейсов, которые решили отблагодарить Дарью за позицию.

Поздравления. Фото: скриншот

Известно, что даже перевозчик, услугами которого пользовалась девушка, подарили ей пожизненный абонемент на бесплатные поездки в Италию. Также к ней позвонил известный ведущий и волонтер Сергей Притула.

Звонок Сергея Притулы. Фото: скриншот

Напомним, тем временем в Украине борются с пророссийскими гражданами и в СБУ. Так недавно работники Службы безопасности обнаружили шпиона в рядах ВСУ.