Зеленський заявив, що через атаки РФ в Україні може виникнути дефіцит газу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

В Україні може виникнути дефіцит природного газу. На сьогодні держава має приблизно половину запасів від необхідної кількості.

Про це на брифінгу з журналістами заявив Володимир Зеленський, передають Новини.LIVE.

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За словами президента, подібна ситуація склалась внаслідок масованих атак російських окупантів на газову інфраструктуру, що й може викликати такий дефіцит.

"Були масовані атаки по газосховищах і по об'єктах видобутку. Ми втратили частину можливостей, які зараз поступово відновлюємо", — заявив Зеленський.

Через ці атаки виникли значні втрати в можливостях зберігання та видобутку газу. Проте голова держави зазначив, що Україна вже частково забезпечила свої потреби в газі, але тільки половину від необхідного ресурсу.

Президент Зеленський наголосив на співпраці з міністром енергетики щодо пошуку шляхів закриття цього дефіциту. Він зазначив, що для повного забезпечення населення газом Україні необхідно придбати газ на суму близько одного мільярда євро та повідомив про проведення переговорів з прем'єр-міністром Норвегії з цього питання.

Раніше повідомлялось, що компанія "Нафтогаз України" назвала ключові причини появи заборгованості з оплати природного газу. Неочікувані суми до сплати можуть нарахувати у разі допущення певних помилок.

Також ми писали, що у Нафтогазі розповіли клієнтам, коли можливе повернення грошей з оплати рахунків за природний газ.