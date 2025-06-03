Зеленский заявил, что из-за атак РФ в Украине может возникнуть дефицит газа из-за атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В Украине может возникнуть дефицит природного газа. На сегодня государство имеет примерно половину запасов от необходимого количества.

Об этом на брифинге с журналистами заявил Владимир Зеленский, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему в Украине есть дефицит газа

По словам президента, подобная ситуация сложилась в результате массированных атак российских оккупантов на газовую инфраструктуру, что и может вызвать такой дефицит.

"Были массированные атаки по газохранилищам и по объектам добычи. Мы потеряли часть возможностей, которые сейчас постепенно восстанавливаем", — заявил Зеленский.

Из-за этих атак возникли значительные потери в возможностях хранения и добычи газа. Однако глава государства отметил, что Украина уже частично обеспечила свои потребности в газе, но только половину от необходимого ресурса.

Президент Зеленский отметил сотрудничество с министром энергетики по поиску путей закрытия этого дефицита. Он отметил, что для полного обеспечения населения газом Украине необходимо приобрести газ на сумму около одного миллиарда евро и сообщил о проведении переговоров с премьер-министром Норвегии по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что компания "Нафтогаз Украины" назвала ключевые причины появления задолженности по оплате природного газа. Неожиданные суммы к оплате могут начислить в случае допущения определенных ошибок.

Также мы писали, что в Нафтогазе рассказали клиентам, когда возможен возврат денег по оплате счетов за природный газ.