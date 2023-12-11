Україна зацікавлена, щоб Аргентина відігравала ключову роль у реалізації Формули миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна зацікавлена, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру як представник Латинської Америки. Окрім того, країни можуть співпрацювати в інших напрямах, зокрема в енергетичному, щоб у рази наростити товарообіг між двома державами.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі.

Читайте також:

Партнерство України й Аргентини

"Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру як дуже бажаний представник Латинської Америки. Нам потрібна підтримка всіх континентів. Тут ми бачимо велику державу з цим бажанням і можливостями", — сказав Зеленський.

Він також додав, що зацікавлений в об’єднанні Латинської Америки навколо України, адже сподівається на майбутній саміт Україна — Латинська Америка.

Зустріч української та аргентинської делегацій. Фото: ОП

"Ми потужні на сьогодні в напрямі військовому, безпеки, диджиталізації. І я сказав, що ми в цьому напрямі готові співпрацювати, ділитися досвідом, брати ваш. Ми абсолютно відкриті в цьому, тому що питання безпеки на сьогодні — номер один", — констатував глава держави.

Також, на думку нашого Президента, Україна й Аргентина можуть співпрацювати в інших напрямах, зокрема в енергетичному, щоб у рази наростити товарообіг між двома державами.

Він наголосив, що країни повинні бути на одному боці задля досягнення спільної мети — миру.

"Я бачу, як сьогодні народ Аргентини підтримує народ України. І ми дуже розраховуємо, що до нас надалі приєднається більше країн Латинської Америки. Для нас ви важливі", — підкреслив Президент України.

Нагадаємо, 11 грудня Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Сполучених Штатів Америки та зустрінеться з Джо Байденом. Серед головних тем переговорів у Вашингтоні буде, зокрема, продовження оборонної співпраці України та США, а саме спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО,