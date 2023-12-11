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Украина заинтересована, чтобы Аргентина играла ключевую роль в реализации Формулы мира

11 декабря 2023 13:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина заинтересована, чтобы Аргентина играла ключевую роль в реализации Формулы мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина заинтересована в том, чтобы Аргентина играла одну из ключевых ролей в Формуле мира как представитель Латинской Америки. Кроме того, страны могут сотрудничать по другим направлениям, в частности в энергетическом, чтобы в разы нарастить товарооборот между двумя государствами.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям латиноамериканских СМИ в Буэнос-Айресе.

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"Мы заинтересованы, чтобы Аргентина играла одну из ключевых ролей в Формуле мира как очень желанный представитель Латинской Америки. Нам нужна поддержка всех континентов. Здесь мы видим большое государство с этим желанием и возможностями", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что заинтересован в объединении Латинской Америки вокруг Украины, ведь надеется на предстоящий саммит Украина — Латинская Америка.

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Встреча украинской и аргентинской делегаций. Фото: ОП

"Мы мощны на сегодня в направлении военном, безопасности, диджитализации. И я сказал, что мы в этом направлении готовы сотрудничать, делиться опытом, брать ваш. Мы абсолютно открыты в этом, потому что вопросы безопасности на сегодня — номер один", — констатировал глава страны.

Также, по мнению нашего Президента, Украина и Аргентина могут сотрудничать по другим направлениям, в частности в энергетическом, чтобы в разы нарастить товарооборот между двумя государствами.

Он подчеркнул, что страны должны быть на одной стороне для достижения общей цели мира.

"Я вижу, как сегодня народ Аргентины поддерживает народ Украины. И мы очень рассчитываем, что к нам в дальнейшем присоединится больше стран Латинской Америки. Для нас вы важны", — подчеркнул Президент Украины.

Напомним, 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Соединенные Штаты Америки и встретится с Джо Байденом. Среди главных тем переговоров в Вашингтоне будет, в частности, продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, а именно совместных проектов по производству оружия и систем ПВО,

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