Колюча сітка — в Україні діють масштабні схеми збагачення на фортифікація

Військові монтують бар’єрний рубіж типу "Єгоза". Ілюстративне фото: Генштаб

Понад 60% бар’єрних рубежів типу "Єгоза", які виготовляють у колоніях, реалізуються на посередницькі підприємства. Через таку схему продажів державний бюджет України втратив близько 300 мільйонів гривень від початку року.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки (БЕБ) у вівторок, 12 листопада.

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Аналітики бюро зазначають, що виробники продають лише 45% цієї продукції безпосередньо держустановам, а решта йде через посередників, які потім перепродають "Єгозу" із націнкою до 45%.

У зв’язку з цим військові адміністрації вимушені купувати барʼєрні рубежі за завищеними цінами, попри те, що продукцію виробляють державні установи.

Заступник директора БЕБ Андрій Пащук зазначив, що така ситуація пояснюється наявністю укладених контрактів із посередниками та недостатніми можливостями для збільшення обсягів виробництва.

Щоб уникнути подальших бюджетних втрат, Бюро звернулося до Міністерства юстиції з рекомендацією провести моніторинг обсягів продажу цих бар’єрів і переглянути пріоритетність виконання замовлень для державних органів.

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