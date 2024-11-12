Колючая сетка — в Украине действуют масштабные схемы обогащения на фортификациях

Военные монтируют барьерный рубеж типа "Иегоза". Иллюстративное фото: Генштаб

Более 60% барьерных рубежей типа "Егоза", производимых в колониях, реализуются на посреднические предприятия. Из-за такой схемы продаж государственный бюджет Украины потерял около 300 миллионов гривен с начала года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности (БЭБ) во вторник, 12 ноября.

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Аналитики бюро отмечают, что производители продают только 45% этой продукции непосредственно госучреждениям, а остальные уходят через посредников, которые затем перепродают "Егозу" с наценкой до 45%.

В этой связи военные администрации вынуждены покупать барьерные рубежи по завышенным ценам, несмотря на то, что продукцию производят государственные учреждения.

Заместитель директора БЭБ Андрей Пащук отметил, что подобная ситуация объясняется наличием контрактов с посредниками и недостаточными возможностями для увеличения объемов производства.

Чтобы избежать дальнейших бюджетных потерь, Бюро обратилось в Министерство юстиции с рекомендацией провести мониторинг объемов продаж этих барьеров и пересмотреть приоритетность выполнения заказов для государственных органов.

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