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Україна востаннє перейде на зимовий час — що варто знати

28 вересня 2024 14:04
Карина Приходько - Редактор
Переведення годинників в Україні — коли останній перехід на зимовий час
Дівчина тримає годинник. Фото: freepik
Карина Приходько - Редактор

Останнє переведення стрілок годинників в Україні відбудеться з 26 на 27 жовтня. Адже Верховна Рада скасувала перехід на літній час

Які причини та що цьому передувало дізнавалися Новини.LIVE.

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Перехід на зимовий час в Україні 

Україна разом з іншими країнами, які дотримуються сезонної зміни часу, переводить стрілки годинників в останню неділю жовтня.  Однак цьогоріч це може бути останнє переведення, адже Верховна Рада ухвалила рішення скасувати перехід на літній час.

 О 04:00 за київським часом стрілки мають бути переведені на годину назад, тобто на 03:00. Усі гаджети — ноутбуки, смартгодинники та інші пристрої — роблять це автоматично, тобто переводити вручну потрібно лише механічні годинники.

Таким чином українці отримають додаткову годину сну у неділю, 27 жовтня.

Переведення годинників — світова практика

Сьогодні у світі понад 60 країн переводять стрілки годинників залежно від сезону. У країнах ЄС, а також Канаді, Ізраїлі, Ірані, Австралії та Великій Британії практикують зміну часу. Проте і в Європі вже задумуються над тим, щоб скасувати переведення.

Українські науковці раніше зверталися до Президента України Володимира Зеленського з проханням ветувати закон про скасування переведення годинників на літній час. 

"Такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб", — йшлося пояснювальній записці до законопроєкту №4201.

Переведення годинників — вплив на організм

Медики вважають, що щорічне переведення стрілок на одну годину вперед навесні та на годину назад восени має негативні наслідки для здоров'я. 

За даними шведських вчених, перехід на "зимовий час" в останню неділю жовтня знижує ризик серцевого нападу в понеділок. Основною причиною цього є зміни у тривалості сну, які впливають на роботу серцево-судинної системи.

Тим часом перехід на "літній час" негативно позначається на самопочутті. Через стрес можуть виникнути такі проблеми:

  • головний біль;
  • зростання ризику інфаркту;
  • загострення хронічних захворювань;
  • відчуття втомленості.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як переведення годинників впливає на здоров'я українців та як люди сприймають зміну часу. 

Крім того, вчені звернулись до українського президента Володимира Зеленського та пояснили, чому варто припинити переводити годинники двічі на рік.  

самопочуття здоров'я літо зима переведення годинника годинник

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