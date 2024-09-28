Перевод часов в Украине — когда последний переход на зимнее время

Девушка держит часы. Фото: freepik

Последний перевод стрелок часов в Украине состоится с 26 на 27 октября. Ведь Верховная Рада отменила переход на летнее время.

Какие причины и что предшествовало узнавали Новини.LIVE.

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Украина вместе с другими странами, которые придерживаются сезонного изменения времени, переводит стрелки часов в последнее воскресенье октября. Однако в этом году это может быть последний перевод, ведь Верховная приняла решение отменить переход на летнее время.

В 04:00 по киевскому времени стрелки должны быть переведены на час назад, то есть на 03:00. Все гаджеты — ноутбуки, смарт-часы и другие устройства — делают это автоматически, то есть переводить вручную нужно только механические часы.

Таким образом украинцы получат дополнительный час сна в воскресенье, 27 октября.

Перевод часов — мировая практика

Сегодня в мире более 60 стран переводят стрелки часов в зависимости от сезона. В странах ЕС, а также Канаде, Израиле, Иране, Австралии и Великобритании практикуют смену времени. Однако и в Европе уже задумываются над тем, чтобы отменить перевод.

Украинские ученые ранее обращались к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон об отмене перевода часов на летнее время.

"Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней", — говорилось пояснительной записке к законопроекту №4201.

Перевод часов — влияние на организм

Медики считают, что ежегодный перевод стрелок на один час вперед весной и на час назад осенью имеет негативные последствия для здоровья.

По данным шведских ученых, переход на "зимнее время" в последнее воскресенье октября снижает риск сердечного приступа в понедельник. Основной причиной этого являются изменения в продолжительности сна, которые влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Между тем переход на "летнее время" негативно сказывается на самочувствии. Из-за стресса могут возникнуть такие проблемы:

головная боль;

рост риска инфаркта;

обострение хронических заболеваний;

ощущение усталости.

Напомним, недавно мы писали, как перевод часов влияет на здоровье украинцев и как люди воспринимают смену времени.

Кроме того, ученые обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и объяснили, почему следует прекратить переводить часы дважды в год.