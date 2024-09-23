Перехід на зимовий час в Україні — коли будуть переводити годинник

Дівчина переводить годинник. Ілюстративне фото: freepik.com

Цьогоріч переведення годинників в Україні на зимовий час стане останнім для українців. У липні Верховна Рада ухвалила рішення скасувати перехід на літній час.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію щодо переведення годинників.

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Перехід на зимовий час в Україні

Щороку українці разом з іншими країнами переводять годинники на зимовий час в останню неділю жовтня. Цьогоріч це буде відбуватися з 26 на 27 жовтня. О 04:00 за київським часом стрілки годинників будуть переведені на одну годину назад — на 03:00. Таким чином українці отримають додаткову годину сну в цей день.

Головна мета зміни часу — зменшити потребу в штучному освітленні, заощаджуючи таким чином електроенергію. Крім того, це впливає на всі сфери життя, адже може покращити продуктивність і знизити витрати.

У час переведення годинника, усі гаджети, ноутбуки, смартгодинники та інші пристрої автоматично переводять час. Вручну переводити потрібно лише механічні годинники, які є в будинку.

Однак цьогоріч це може бути останнє переведення ухвалила рішення скасувати перехід на літній час.

Як переведення годинників впливає на організм

Лікарі кажуть, що переведення годинників не дуже добре впливає на людський організм, і вони задоволенні, що Рада скасувала подібні заходи.

Попри це українців все ж чекає останній перехід на зимовий час і до цього варто ретельного підготуватися, адже після зміни часу в людей зростає кількість серцевих нападів, порушень сну, депресій, підвищення тиску і навіть самогубств.

Як підготувати організм до переходу на зимовий час

Медики дали кілька порад, які можуть допомогти швидше адаптуватися до нових умов. Серед них:

за кілька днів до зміни часу почніть лягати спати на 15-20 хвилин раніше;

після переведення годинника на зимовий час старайтесь дотримуватися графіка сну;

у період підготовки менше нервуйте, пийте зелені чи трав'яні чаї та слухайте спокійну музику;

обмежте вживання алкоголю та приділіть увагу правильному та збалансованому харчуванню:легкі та корисні страви можуть підтримати рівень енергії під час адаптації;

уникайте важких фізичних навантажень та перенапруження: фізична активність має бути легка;

дбайте про водний баланс;

проводьте більше часу на свіжому повітрі: кожного ранку можна влаштувати піші прогулянки;

обмежте користування гаджетами перед сном;

регулярно провітрюйте кімнату;

вранці виходьте на світло, це допоможе організму скоріше налаштуватися на новий розпорядок дня.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада пояснила, чому скасувала переведення годинників в Україні.

Крім того, скасувати щорічні переведення годинників закликали і вчені. Вони звернулись до Президента України Володимира Зеленського та пояснили усі недоліки.