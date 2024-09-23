Переход на зимнее время в Украине — когда будут переводить часы

Украина в последний раз перейдет на зимнее время — когда нужно перевести часы
В этом году перевод часов в Украине на зимнее время станет последним для украинцев. В июле Верховная Рада приняла решение упразднить переход на летнее время.
Новини.LIVE собрали всю информацию о переводе часов.
Переход на зимнее время в Украине
Каждый год украинцы вместе с другими странами переводят часы на зимнее время в последнее воскресенье октября. В этом году это будет происходить с 26 на 27 октября. В 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад — на 03:00. Таким образом, украинцы получат дополнительный час сна в этот день.
Главная цель смены времени — уменьшить потребность в искусственном освещении, экономя таким образом электроэнергию. Кроме того, это влияет на все сферы жизни, может улучшить производительность и снизить затраты.
Во время перевода часов все гаджеты, ноутбуки, смартчасы и другие устройства автоматически переводят время. Вручную переводить нужно только механические часы, которые есть в доме.
Однако в этом году это может быть последний перевод часов в Украине, ведь еще в июле Верховная Рада приняла решение отменить переход на летнее время.
Как перевод часов влияет на организм
Врачи говорят, что перевод часов не очень хорошо влияет на человеческий организм, и они довольные тем, что Рада отменила подобные меры.
Несмотря на это, украинцев все же ждет последний переход на зимнее время и к этому следует тщательно подготовиться, ведь после смены времени у людей растет количество сердечных приступов, нарушений сна, депрессий, повышения давления и даже самоубийств.
Как подготовить организм к переходу на зимнее время
Медики дали несколько советов, которые могут помочь быстрее адаптироваться к новым условиям. Среди них:
- за несколько дней до смены времени начните ложиться спать на 15-20 минут раньше;
- после перевода часов на зимнее время старайтесь придерживаться графика сна;
- в период подготовки меньше нервничайте, пейте зеленые или травяные чаи и слушайте спокойную музыку;
- ограничьте употребление алкоголя и уделите внимание правильному и сбалансированному питанию: легкие и полезные блюда могут поддержать уровень энергии во время адаптации;
- избегайте тяжелых физических нагрузок и перенапряжения: физическая активность должна быть легкая;
- заботьтесь о водном балансе;
- проводите больше времени на свежем воздухе: каждое утро можно устроить пешие прогулки;
- ограничьте пользование гаджетами перед сном;
- регулярно проветривайте комнату;
- утром выходите на свет, это поможет организму скорее настроиться на новый распорядок дня.
Напомним, недавно Верховная Рада объяснила, почему отменила перевод часов в Украине.
Кроме того, отменить ежегодный перевод часов призвали и ученые. Они обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснили все недостатки.
Читайте Новини.LIVE!