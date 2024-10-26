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Україна вночі переходить на зимовий час

26 жовтня 2024 14:04
Карина Приходько - Редактор
Вже цієї ночі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час
Годинник. Ілюстративне фото: freepik
Карина Приходько - Редактор

Вже цієї ночі, з суботи на неділю, 27 жовтня, Україна переведе стрілки годинників на зимовий час. Цей перехід хочуть зробити востаннє та залишитися на цьому часі.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Так, цієї ночі о четвертій ранку стрілки годинника потрібно перевести на годину назад, тобто, на третю. Всі електронні девайси такі як: смартфони, ноутбуки, розумні годинники перейдуть автоматично.

Відомо, що кожного року переведення на зимовий час відбувалося в останню неділю жовтня, а на літній — в останню неділю березня.

Зазначимо, що цього року Україна має востаннє переводити годинники, оскільки ще у липні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про повний перехід на зимовий час. Але Президент Володимир Зеленський ще не підписав документ.

Раніше українці створювали петиції проти переходу на зимовий час, а вчені зазначають, що наразі немає авторитетних досліджень, які б підтверджували негативний вплив переведення годинників на стан людини.

Також, ймовірно, Зеленський не планує підписувати законопроєкт про повний перехід на зимовий час через негативні наслідки для економіки.

годинник українці зима переведення годинника зимовий час

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