Вже цієї ночі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час

Україна вночі переходить на зимовий час
Вже цієї ночі, з суботи на неділю, 27 жовтня, Україна переведе стрілки годинників на зимовий час. Цей перехід хочуть зробити востаннє та залишитися на цьому часі.
Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.
Переведення годинників у 2024 році
Так, цієї ночі о четвертій ранку стрілки годинника потрібно перевести на годину назад, тобто, на третю. Всі електронні девайси такі як: смартфони, ноутбуки, розумні годинники перейдуть автоматично.
Відомо, що кожного року переведення на зимовий час відбувалося в останню неділю жовтня, а на літній — в останню неділю березня.
Зазначимо, що цього року Україна має востаннє переводити годинники, оскільки ще у липні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про повний перехід на зимовий час. Але Президент Володимир Зеленський ще не підписав документ.
Раніше українці створювали петиції проти переходу на зимовий час, а вчені зазначають, що наразі немає авторитетних досліджень, які б підтверджували негативний вплив переведення годинників на стан людини.
Також, ймовірно, Зеленський не планує підписувати законопроєкт про повний перехід на зимовий час через негативні наслідки для економіки.
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