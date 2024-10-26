Вже цієї ночі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час

Годинник. Ілюстративне фото: freepik

Вже цієї ночі, з суботи на неділю, 27 жовтня, Україна переведе стрілки годинників на зимовий час. Цей перехід хочуть зробити востаннє та залишитися на цьому часі.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Так, цієї ночі о четвертій ранку стрілки годинника потрібно перевести на годину назад, тобто, на третю. Всі електронні девайси такі як: смартфони, ноутбуки, розумні годинники перейдуть автоматично.

Відомо, що кожного року переведення на зимовий час відбувалося в останню неділю жовтня, а на літній — в останню неділю березня.

Зазначимо, що цього року Україна має востаннє переводити годинники, оскільки ще у липні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про повний перехід на зимовий час. Але Президент Володимир Зеленський ще не підписав документ.

Раніше українці створювали петиції проти переходу на зимовий час, а вчені зазначають, що наразі немає авторитетних досліджень, які б підтверджували негативний вплив переведення годинників на стан людини.

Також, ймовірно, Зеленський не планує підписувати законопроєкт про повний перехід на зимовий час через негативні наслідки для економіки.