Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших центрів Wildberries

Пожежа на складі Wildberries у Московській області 16 серпня. Фото: t.me/exilenova_plus

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Сили оборони України у ніч проти 16 серпня завдали масованого удару дронам по Росії, вивівши з ладу найбільший склад маркетплейса Wildberries у Московській області та склад в Домодєдово. Україна вивела з ладу вже сім із десяти найбільших логістичних центрів WB.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Виведення з ладу логістичних центрів Wildberries у Росії

"У ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков’я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно", — йдеться у повідомленні.

Українські воїни знищили найбільший склад Wildberries. Фото: Генштаб ЗСУ

Йдеться про найбільший за площею склад Wildberries, який складає 250 тисяч квадратних метрів.

У Генштабі зауважили, що логістика РФ гостро відчуває наслідки війни, яку Москва принесла в Україну.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 16 серпня Московську область атакували дрони, внаслідок чого було уражено найбільший склад Wildberries у Коледіно.

Загалом масовані удари України по логістичних об’єктах Wildberries у Росії, за наведеними оцінками, знищили близько третини складської інфраструктури компанії. Експерти підрахували, що вартість втраченого майна може бути співмірною з річними бюджетами окремих російських регіонів. Наразі є ризик масштабних банкрутств у сегменті електронної комерції.