Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна виходить із десятків угод із Росією, Білоруссю та СНД

Україна виходить із десятків угод із Росією, Білоруссю та СНД

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 09:15
Україна виходить із десятків угод із Росією, Білоруссю та СНД
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Український уряд ухвалив масштабний пакет рішень щодо розриву міжнародно-правових зв’язків із Росією, Білоруссю та так званим СНД. Ідеться про 116 договорів, які або припиняються, або денонсуються, або припиняють діяти для України через вихід із них.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Новини.LIVE.

Як пояснили в МЗС, із цього пакета 25 міжнародних договорів припиняють свою дію, ще 3 денонсуються, а з 88 Україна виходить. Серед них 5 договорів укладені з Росією, 23 — з Білоруссю, 87 — у рамках СНД, ще один документ є тристороннім і стосується України, Росії та Білорусі.

У міністерстві також звернули увагу, що нинішнє рішення уряду ухвалене на тлі попередніх кроків у тому самому напрямку. Зокрема, враховано укази президента від 25 лютого про вихід України з 31 міжнародного договору в межах СНД, а також 14 законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді, які передбачають припинення дії ще 74 міжнародних договорів.

"Це моя принципова позиція як міністра — позбуватися всього, що може послаблювати Україну, відрізати все, що колись поєднувало нас із державою-агресором, будувати серйозну, стратегічну та довгострокову лінію оборони вільного світу на східному кордоні України, а краще — ще далі за ним", — зазначив Андрій Сибіга.

Заява Андрія Сибіги щодо СНД. Фото: скриншот

Окремо він підкреслив, що міжнародна договірно-правова база України не може зберігати положення, які потенційно здатні послаблювати державу. У цій логіці, за його словами, український кордон є "кордоном міжнародного права, свободи та європейської цивілізації".

Новини.LIVE писали, як у 2024 році Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід з укладених раніше угод Співдружності незалежних держав про збройні та стратегічні сили. Окрім того, це стосувалося угод щодо спільного виробництва та переоснащення залізничної логістики, які були підписані у різні роки.

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, як повідомляв Новини.LIVE, у 2023 році з'ясувалося, що Росія знайшла спосіб обходу санкцій завдяки країнам СНД.

МЗС СНД Україна
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації