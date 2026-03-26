Україна виходить із десятків угод із Росією, Білоруссю та СНД

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Український уряд ухвалив масштабний пакет рішень щодо розриву міжнародно-правових зв’язків із Росією, Білоруссю та так званим СНД. Ідеться про 116 договорів, які або припиняються, або денонсуються, або припиняють діяти для України через вихід із них.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Новини.LIVE.

Кабмін підтримав масштабний вихід України з договорів у рамках СНД

Як пояснили в МЗС, із цього пакета 25 міжнародних договорів припиняють свою дію, ще 3 денонсуються, а з 88 Україна виходить. Серед них 5 договорів укладені з Росією, 23 — з Білоруссю, 87 — у рамках СНД, ще один документ є тристороннім і стосується України, Росії та Білорусі.

У міністерстві також звернули увагу, що нинішнє рішення уряду ухвалене на тлі попередніх кроків у тому самому напрямку. Зокрема, враховано укази президента від 25 лютого про вихід України з 31 міжнародного договору в межах СНД, а також 14 законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді, які передбачають припинення дії ще 74 міжнародних договорів.

"Це моя принципова позиція як міністра — позбуватися всього, що може послаблювати Україну, відрізати все, що колись поєднувало нас із державою-агресором, будувати серйозну, стратегічну та довгострокову лінію оборони вільного світу на східному кордоні України, а краще — ще далі за ним", — зазначив Андрій Сибіга.

Заява Андрія Сибіги щодо СНД. Фото: скриншот

Окремо він підкреслив, що міжнародна договірно-правова база України не може зберігати положення, які потенційно здатні послаблювати державу. У цій логіці, за його словами, український кордон є "кордоном міжнародного права, свободи та європейської цивілізації".

Новини.LIVE писали, як у 2024 році Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід з укладених раніше угод Співдружності незалежних держав про збройні та стратегічні сили. Окрім того, це стосувалося угод щодо спільного виробництва та переоснащення залізничної логістики, які були підписані у різні роки.

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, як повідомляв Новини.LIVE, у 2023 році з'ясувалося, що Росія знайшла спосіб обходу санкцій завдяки країнам СНД.