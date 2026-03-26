Украина выходит из десятков соглашений с Россией, Беларусью и СНГ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украинское правительство приняло масштабный пакет решений по разрыву международно-правовых связей с Россией, Беларусью и так называемым СНГ. Речь идет о 116 договорах, которые либо прекращаются, либо денонсируются, либо прекращают действовать для Украины из-за выхода из них.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Новини.LIVE.

Кабмин поддержал масштабный выход Украины из договоров в рамках СНГ

Как пояснили в МИД, из этого пакета 25 международных договоров прекращают свое действие, еще 3 денонсируются, а из 88 Украина выходит. Среди них 5 договоров заключены с Россией, 23 — с Беларусью, 87 - в рамках СНГ, еще один документ является трехсторонним и касается Украины, России и Беларуси.

В министерстве также обратили внимание, что нынешнее решение правительства принято на фоне предыдущих шагов в том же направлении. В частности, учтены указы президента от 25 февраля о выходе Украины из 31 международного договора в рамках СНГ, а также 14 законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде, которые предусматривают прекращение действия еще 74 международных договоров.

"Это моя принципиальная позиция как министра - избавляться от всего, что может ослаблять Украину, отрезать все, что когда-то объединяло нас с государством-агрессором, строить серьезную, стратегическую и долгосрочную линию обороны свободного мира на восточной границе Украины, а лучше - еще дальше за ней", — отметил Андрей Сибига.

Читайте также:

Заявление Андрея Сибиги относительно СНГ. Фото: скриншот

Отдельно он подчеркнул, что международная договорно-правовая база Украины не может сохранять положения, которые потенциально способны ослаблять государство. В этой логике, по его словам, украинская граница является "границей международного права, свободы и европейской цивилизации".

Новини.LIVE писали, как в 2024 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из заключенных ранее соглашений Содружества независимых государств о вооруженных и стратегических силах. Кроме того, это касалось соглашений о совместном производстве и переоснащении железнодорожной логистики, которые были подписаны в разные годы.

По информации аналитиков Института изучения войны, как сообщал Новини.LIVE, в 2023 году выяснилось, что Россия нашла способ обхода санкций благодаря странам СНГ.