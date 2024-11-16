День працівників радіо, телебачення та зв'язку — історичні факти та привітання

Радіоведуча в ефірі. Фото: Freepick

У суботу, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення і зв’язку України. Діяльність цих фахівців має надзвичайно важливу роль у забезпеченні інформаційної обізнаності суспільства.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Історія свята

Працівники телебачення, радіомовлення та зв'язку тримають інформаційний фронт та роблять усе для того, аби українці щохвилинно мали доступ до об'єктивних та важливих матеріалів. Саме завдяки їм ви дізнаєтесь усі культурні, політичні, спортивні, наукові чи економічні новини.

Загалом свято було встановлено за наказом спеціалістів у цій сфері. Спочатку, з 1946 року, йог відзначали 7 травня. Однак у 1994 році, за ініціативи Укртелерадіокомпанії, дату святкування перенесли на 16 листопада.

Саме цього дня, 16 листопада 1924 року, в Харкові о 19:00 відбувся перший радіоефір в Україні. Перший український телеефір пройшов дещо пізніше — 1 лютого 1939 року, триваючи 40 хвилин.

Як тільки у 1993 році було під'єднано мобільний зв'язок, то колишній Президент України Леонід Кравчук відразу здійснив перший дзвінок з мобільного телефону. Водночас перші комерційні телеканали почали з'являтися ще в 1989 році.

Привітання

Шановні працівники телебачення, радіо і зв'язку! Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо вам творчих успіхів, натхнення та невичерпної енергії.

З Днем працівників телебачення, радіо і зв'язку! Ваша праця — це міст між людьми. Дякуємо вам за інформацію, розваги та зв'язок.

Вітаємо всіх, хто творить інформаційний простір країни! Нехай ваша робота завжди приносить задоволення і визнання.

Сьогодні ми відзначаємо свято тих, хто щодня інформує, розважає та об’єднує мільйони людей. Ваша професія – це покликання, яке вимагає неабияких талантів, знань і відповідальності. Бажаємо вам нових творчих злетів, цікавих проєктів та міцного здоров’я. Нехай кожен ваш ефір буде успішним, а аудиторія — вдячною.

Нагадаємо, з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку в Одесі відзначили і нагородили журналістів. Разом з колегами почесні грамоти і квіти від керівництва ОВА отримали й представники команди Новини. LIVE.

Раніше ми писали про те, які ще свята відзначають 16 листопада та чого очікувати від цього дня.