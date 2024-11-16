Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Україна відзначає День працівників телебачення, радіо і зв'язку arrow

Україна відзначає День працівників телебачення, радіо і зв'язку

16 листопада 2024 07:59
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
День працівників радіо, телебачення та зв'язку — історичні факти та привітання
Радіоведуча в ефірі. Фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У суботу, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення і зв’язку України. Діяльність цих фахівців має надзвичайно важливу роль у забезпеченні інформаційної обізнаності суспільства. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Історія свята

Працівники телебачення, радіомовлення та зв'язку тримають інформаційний фронт та роблять усе для того, аби українці щохвилинно мали доступ до об'єктивних та важливих матеріалів. Саме завдяки їм ви дізнаєтесь усі культурні, політичні, спортивні, наукові чи економічні новини. 

Загалом свято було встановлено за наказом спеціалістів у цій сфері. Спочатку, з 1946 року, йог відзначали 7 травня. Однак у 1994 році, за ініціативи Укртелерадіокомпанії, дату святкування перенесли на 16 листопада.

Саме цього дня, 16 листопада 1924 року, в Харкові о 19:00 відбувся перший радіоефір в Україні. Перший український телеефір пройшов дещо пізніше — 1 лютого 1939 року, триваючи 40 хвилин.

Як тільки у 1993 році було під'єднано мобільний зв'язок, то колишній Президент України Леонід Кравчук відразу здійснив перший дзвінок з мобільного телефону. Водночас перші комерційні телеканали почали з'являтися ще в 1989 році.

Привітання

  • Шановні працівники телебачення, радіо і зв'язку! Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо вам творчих успіхів, натхнення та невичерпної енергії.
  • З Днем працівників телебачення, радіо і зв'язку! Ваша праця — це міст між людьми. Дякуємо вам за інформацію, розваги та зв'язок.
  • Вітаємо всіх, хто творить інформаційний простір країни! Нехай ваша робота завжди приносить задоволення і визнання.
  • Сьогодні ми відзначаємо свято тих, хто щодня інформує, розважає та об’єднує мільйони людей. Ваша професія – це покликання, яке вимагає неабияких талантів, знань і відповідальності. Бажаємо вам нових творчих злетів, цікавих проєктів та міцного здоров’я. Нехай кожен ваш ефір буде успішним, а аудиторія — вдячною.

Нагадаємо, з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку в Одесі відзначили і нагородили журналістів. Разом з колегами почесні грамоти і квіти від керівництва ОВА отримали й представники команди Новини. LIVE. 

Раніше ми писали про те, які ще свята відзначають 16 листопада та чого очікувати від цього дня.

свята журналісти українці зв'язок телебачення свято

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:05 Пол переміг Тайсона та поцілував дуже гарячу дівчину — хто вона

09:02 Норвегія не надаватиме захист українцям із шести областей

09:01 Дали повістку на блокпості — що обов'язково має зробити ТЦК

08:45 Чи можуть відключення світла вплинути на розмір субсидії

08:30 Як стати на облік у ТЦК — інструкція та перелік документів

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

08:22 Близько 10 БпЛА атакували Київ вночі — які наслідки

08:02 Чоловік проігнорував повістку і не прийшов до ТЦК — рішення суду

08:00 Деяким українцям виплатять допомогу на обігрів житла – деталі

07:59 Україна відзначає День працівників телебачення, радіо і зв'язку

07:45 Бій Джейк Пол — Майк Тайсон — відомо, хто переміг

09:05 Пол переміг Тайсона та поцілував дуже гарячу дівчину — хто вона

09:02 Норвегія не надаватиме захист українцям із шести областей

09:01 Дали повістку на блокпості — що обов'язково має зробити ТЦК

08:45 Чи можуть відключення світла вплинути на розмір субсидії

08:30 Як стати на облік у ТЦК — інструкція та перелік документів

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

08:22 Близько 10 БпЛА атакували Київ вночі — які наслідки

08:02 Чоловік проігнорував повістку і не прийшов до ТЦК — рішення суду

08:00 Деяким українцям виплатять допомогу на обігрів житла – деталі

07:59 Україна відзначає День працівників телебачення, радіо і зв'язку

07:45 Бій Джейк Пол — Майк Тайсон — відомо, хто переміг

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

14 листопада 2024

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку