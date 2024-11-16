День работников радио, телевидения и связи - исторические факты и поздравления

Радиоведущая в эфире. Фото: Freepick

В субботу, 16 ноября, в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Деятельность этих специалистов играет чрезвычайно важную роль в обеспечении информационной осведомленности общества.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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История праздника

Работники телевидения, радиовещания и связи держат информационный фронт и делают все для того, чтобы украинцы ежеминутно имели доступ к объективным и важным материалам. Именно благодаря им вы узнаете все культурные, политические, спортивные, научные или экономические новости.

В общем праздник был установлен по приказу специалистов в этой сфере. Сначала, с 1946 года, его отмечали 7 мая. Однако в 1994 году, по инициативе Укртелерадиокомпании, дату празднования перенесли на 16 ноября.

Именно в этот день, 16 ноября 1924 года, в Харькове в 19:00 состоялся первый радиоэфир в Украине. Первый украинский телеэфир прошел несколько позже - 1 февраля 1939 года, продолжаясь 40 минут.

Как только в 1993 году была подключена мобильная связь, то бывший Президент Украины Леонид Кравчук сразу совершил первый звонок с мобильного телефона. В то же время первые коммерческие телеканалы начали появляться еще в 1989 году.

Приветствия

Уважаемые работники телевидения, радио и связи! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам творческих успехов, вдохновения и неисчерпаемой энергии.

С Днем работников телевидения, радио и связи! Ваш труд — это мост между людьми. Спасибо вам за информацию, развлечения и связь.

Поздравляем всех, кто творит информационное пространство страны! Пусть ваша работа всегда приносит удовольствие и признание.

Сегодня мы отмечаем праздник тех, кто ежедневно информирует, развлекает и объединяет миллионы людей. Ваша профессия — это призвание, которое требует незаурядных талантов, знаний и ответственности. Желаем вам новых творческих взлетов, интересных проектов и крепкого здоровья. Пусть каждый ваш эфир будет успешным, а аудитория — благодарной.

Напомним, в честь Дня работников радио, телевидения и связи в Одессе отметили и наградили журналистов. Вместе с коллегами почетные грамоты и цветы от руководства ОВА получили и представители команды Новини.LIVE.

Раньше мы писали о том, какие еще праздники отмечают 16 ноября и чего ждать с этого дня.