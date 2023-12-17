Україна уклала угоду про закупівлю обладнання для АЕС, якого немає у Європі

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міністерство енергетики

Україна підписала з американською компанією Westinghouse угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької атомної електростанції. Такі технології є лише у п'яти енергоблоках по усьому світу.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

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Блок будуватиметься за американською технологією АР1000, яка на сьогодні є однією з найперспективніших — лише п’ять таких блоків по усьому світу перебувають в експлуатації.

"Фактична потужність блоків АР1000 становить 1100 МВт. Наразі найпотужніші в Україні атомні блоки — 1000 МВт", — повідомили в Міненерго.

Укладання угоди про закупівлю обладнання. Фото: Міністерство енергетики

Чим унікальна технологія

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що таких реакторів не було раніше в Україні. Їх немає на пострадянському просторі, і поки що немає в Європі.

Ця технологія дасть можливість підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і відсутності дизель-генераторів.

Раніше ми повідомляли, в Україні через складні погодні умови, ворожі обстріли та ремонтні роботи без електроенергії залишилося 455 населених пунктів. В "Міненерго" наголосили, що обмеження щодо світла не застосовуються в жодному регіоні.

Нагадуємо, що на Запорізькій АЕС вночі 2 грудня сталося повне відключення електропостачання. Це створює ризик радіаційної небезпеки.