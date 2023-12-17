Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украина заключила соглашение о закупке оборудования для АЭС, которого нет в Европе arrow

Украина заключила соглашение о закупке оборудования для АЭС, которого нет в Европе

17 декабря 2023 19:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина заключила соглашение о закупке оборудования для АЭС, которого нет в Европе
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Министерство энергетики
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина подписала с американской компанией Westinghouse соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой атомной электростанции. Такие технологии есть только в пяти энергоблоках по всему миру.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Читайте также:

Энергоблок по уникальной технологии

Блок будет строиться по американской технологии АР1000, которая на сегодняшний день является одной из самых перспективных — всего пять таких блоков по всему миру находятся в эксплуатации.

"Фактическая мощность блоков АР1000 составляет 1100 МВт. Сейчас самые мощные в Украине атомные блоки - 1000 МВт", — сообщили в Минэнерго.

АЭС
Заключение соглашения о закупке оборудования. Фото: Министерство энергетики

Чем уникальна технология

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что таких реакторов не было раньше в Украине. Их нет на постсоветском пространстве и пока нет в Европе.

Эта технология позволит поддерживать системы безопасности атомных станций даже в случае блекаутов и отсутствия дизель-генераторов.

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за сложных погодных условий, вражеских обстрелов и ремонтных работ без электроэнергии осталось 455 населенных пунктов. В "Минэнерго" отметили, что ограничения по свету не применяются ни в одном регионе.

Напомним, что на Запорожской АЭС ночью 2 декабря произошло полное отключение электроснабжения. Это создает риск радиационной опасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме