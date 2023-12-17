Украина заключила соглашение о закупке оборудования для АЭС, которого нет в Европе

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Министерство энергетики

Украина подписала с американской компанией Westinghouse соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой атомной электростанции. Такие технологии есть только в пяти энергоблоках по всему миру.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

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Блок будет строиться по американской технологии АР1000, которая на сегодняшний день является одной из самых перспективных — всего пять таких блоков по всему миру находятся в эксплуатации.

"Фактическая мощность блоков АР1000 составляет 1100 МВт. Сейчас самые мощные в Украине атомные блоки - 1000 МВт", — сообщили в Минэнерго.

Заключение соглашения о закупке оборудования. Фото: Министерство энергетики

Чем уникальна технология

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что таких реакторов не было раньше в Украине. Их нет на постсоветском пространстве и пока нет в Европе.

Эта технология позволит поддерживать системы безопасности атомных станций даже в случае блекаутов и отсутствия дизель-генераторов.

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за сложных погодных условий, вражеских обстрелов и ремонтных работ без электроэнергии осталось 455 населенных пунктов. В "Минэнерго" отметили, что ограничения по свету не применяются ни в одном регионе.

Напомним, что на Запорожской АЭС ночью 2 декабря произошло полное отключение электроснабжения. Это создает риск радиационной опасности.