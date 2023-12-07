Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво зброї, — Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП

Відбулася конференція оборонних індустрій у Вашингтоні, сьогодні, 7 грудня. Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Меморандум про спільне виробництво зброї

За інформацією Єрмака, Україна підписала разом з США Меморандум про спільне виробництво зброї. Зазначається, що у Меморандумі вказано про локалізацію оборонної промисловості в державі.

"В Україні мають бути побудовані виробничі потужності задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування", — вказав керівник Офісу Президента.



Як пише Єрмак, Міноборони США та промислові партнери будуть надавати Україні технічні дані. Це зроблено з метою початку роботи локальних проєктів в Україні. Головною ціллю таких проєктів є "вдосконалення застарілих систем ППО шляхом інтеграції західних боєприпасів".

Повідомлення про підписання меморандуму. Фото: скриншот допису Єрмака

Андрій Єрмак додав, що Меморандум стане початком для майбутнього українського військово-промислового комплексу і посилить українську сферу оборони.

Нагадаємо, Білий дім оголосив про нові дії щодо зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України. США задовольнятимуть потреби ЗСУ у системах протиповітряної оборони, ремонтно-технічному забезпеченні та виробництві критичних боєприпасів.

Додамо, нове замовлення ЄС в рамках схеми за постачанням мільйона боєприпасів для ЗСУ становило 60 тисяч снарядів. Загалом блок зміг отримати 480 000 боєприпасів, себто менше за половину від запланованого.