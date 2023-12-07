Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво зброї, — Єрмак
Відбулася конференція оборонних індустрій у Вашингтоні, сьогодні, 7 грудня. Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Меморандум про спільне виробництво зброї
За інформацією Єрмака, Україна підписала разом з США Меморандум про спільне виробництво зброї. Зазначається, що у Меморандумі вказано про локалізацію оборонної промисловості в державі.
"В Україні мають бути побудовані виробничі потужності задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування", — вказав керівник Офісу Президента.
Як пише Єрмак, Міноборони США та промислові партнери будуть надавати Україні технічні дані. Це зроблено з метою початку роботи локальних проєктів в Україні. Головною ціллю таких проєктів є "вдосконалення застарілих систем ППО шляхом інтеграції західних боєприпасів".
Андрій Єрмак додав, що Меморандум стане початком для майбутнього українського військово-промислового комплексу і посилить українську сферу оборони.
Нагадаємо, Білий дім оголосив про нові дії щодо зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України. США задовольнятимуть потреби ЗСУ у системах протиповітряної оборони, ремонтно-технічному забезпеченні та виробництві критичних боєприпасів.
Додамо, нове замовлення ЄС в рамках схеми за постачанням мільйона боєприпасів для ЗСУ становило 60 тисяч снарядів. Загалом блок зміг отримати 480 000 боєприпасів, себто менше за половину від запланованого.
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