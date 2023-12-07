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Украина и США подписали Меморандум о совместном производстве оружия, — Ермак

7 декабря 2023 19:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украина и США подписали Меморандум о совместном производстве оружия, — Ермак
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Состоялась конференция оборонных индустрий в Вашингтоне, сегодня, 7 декабря. Украина и США подписали Меморандум о совместном производстве оружия и обмене техническими данными.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Меморандум о совместном производстве оружия

По информации Ермака, Украина подписала совместно с США Меморандум о производстве оружия. Отмечается, что в Меморандуме сказано о локализации оборонной промышленности в государстве.

"В Украине должны быть построены производственные мощности для обеспечения ВСУ необходимым оружием в сферах противовоздушной обороны, производства критически важных боеприпасов, а также ремонта и технического обслуживания", — указал руководитель Офиса Президента.

Как пишет Ермак, Минобороны США и промышленные партнеры будут предоставлять Украине технические данные. Это сделано в целях начала работы локальных проектов в Украине. Главной целью таких проектов является "усовершенствование устаревших систем ПВО путем интеграции западных боеприпасов".

Сообщение о подписании меморандума
Уведомление о подписании меморандума. Фото: скриншот поста Ермака

Андрей Ермак добавил, что Меморандум станет началом будущего украинского военно-промышленного комплекса и усилит украинскую сферу обороны.

Напомним, Белый дом объявил о новых действиях по укреплению сотрудничества и совместного производства между оборонно-промышленными базами США и Украины. США будут удовлетворять потребности ВСУ в системах противовоздушной обороны, ремонтно-техническом обеспечении и производстве критических боеприпасов.

Добавим, новый заказ ЕС в рамках схемы по поставке миллиона боеприпасов для ВСУ составил 60 тысяч снарядов. В общей сложности блок смог получить 480 000 боеприпасов, то есть менее половины от запланированного.

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