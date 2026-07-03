Україна та Німеччина готують повернення чоловіків додому

Канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Україна та Німеччина створили спільну міжвідомчу робочу групу для напрацювання механізмів для повернення на батьківщину українських чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон. За підрахунками нині у ФРН перебуває понад 350 тисяч українців призовного віку.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв, передає Новини.LIVE.

Німеччина підтримала прохання України допомогти повернути військовозобов'язаних чоловіків

Питання повернення чоловіків віком від 18 до 63 років, які перетнули кордон у незаконний спосіб, наразі перебуває на стадії активного опрацювання між українськими та німецькими урядовцями.

Як повідомив в інтерв'ю посол України у ФРН Олексій Макеєв, дипломати шукають дієві рішення в рамках спільної робочої групи. Поки що конкретні кроки тримають у таємниці.

"Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в рамках роботи цієї робочої групи", — підкреслив дипломат.

Актуальність цього кроку раніше озвучував і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який публічно наголошував на необхідності докладати зусиль для повернення молодих українців на батьківщину.

За офіційними статистичними даними станом на 30 травня, на німецькій території загалом знайшли прихисток 1,348 мільйона українських біженців. З цієї кількості 356 тисяч осіб становлять саме чоловіки призовного віку.

Процес координації повернення громадян додому, за словами Макеєва, складається з двох ключових етапів.

"Перша – це Unity Hub, тобто робота нашої держави з українською громадою, коли ми роз'яснюємо, які існують можливості. Друга – зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією", — пояснив український посол.

Макеєв окремо сказав, що дедалі більше українців влаштовуються на роботу, відмовляються від соціальних виплат та починають сплачувати податки. Попри те, що ці показники працевлаштування ще не досягли рівня сусідньої Польщі, і Київ, і Берлін мають спільний намір зберегти зв'язок кваліфікованих фахівців з батьківщиною.

"Це в наших інтересах і в інтересах Німеччини – зробити так, щоб на фахово підготовлених українців можна було розраховувати під час відбудови України. Це наш спільний інтерес", — підсумував дипломат.

Новини.LIVE на початку червня повідомляли, що в ЄС загострилися дискусії, що Україна просить посприяти повернути військовозобов'язаних чоловіків додому. Відтак європейські чиновники обговорювали про позбавлення захисту для біженців-чоловіків віком від 23 до 60 років.

Разом з тим Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що однією з головних перешкод для повернення українців додому залишається відсутність житла. За його словами, держава повинна забезпечити цільове фінансування житлових програм для тих громадян, які втратили власні домівки внаслідок бойових дій.

Тим часом Європейська комісія оголосила про намір продовжити дію Директиви про тимчасовий захист для українців, що перебувають у країнах ЄС, аж до 4 березня 2028 року. Проте в межах цієї підтримки встановлено чіткі обмеження: статус тимчасового захисту не зможуть отримати новоприбулі військовозобов'язані чоловіки, яким згідно з чинним законодавством заборонено залишати територію України.