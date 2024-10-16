Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим

Маврикій. Фото: Xavier Coiffic/Unsplash

Кабінет міністрів України та уряд Республіки Маврикій затвердили угоду про взаємне скасування візових умов. Це означає, що між країни тепер буде безвіз.

Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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На яких умовах безвіз

Мельничук уточнив, що громадяни України та Маврикія зможуть здійснювати безвізові поїздки строком до 90 днів. При цьому, не в залежності від документів. Тобто, підійдуть усі види паспортних документів.

"Положеннями угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій — пред'явників всіх видів паспортних документів строком до 90 днів протягом 180 днів", — написав Мельничук.

Також він додав, що країни підписали відповідну ініціативу ще на початку 8 серпня у місті Порт-Луї, але затвердели її тільки зараз.

Нагадаємо, цього літа стало відомо, що Україна продовжила "транспортний безвіз" із Євросоюзом до кінця червня 2025 року. Також український уряд працює над тим, аби зробити угоду безтерміновою.

Крім того зазначимо, що влітку 2024 року був момент, коли Ізраїль зупинив безвіз для українців.