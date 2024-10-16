Украина и Маврикий утвердили соглашение о безвизовом режиме

Маврикий. Фото: Xavier Coiffic/Unsplash

Кабинет министров Украины и правительство Республики Маврикий утвердили соглашение о взаимной отмене визовых условий. Это значит, что между странами теперь будет безвиз.

Об этом во вторник, 15 октября, сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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На каких условиях безвиз

Мельничук уточнил, что граждане Украины и Маврикия смогут совершать безвизовые поездки сроком до 90 дней. При этом не в зависимости от видов документов. То есть подойдут все виды паспортов.

"Положениями соглашения предусматривается введение безвизового режима взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий — предъявителей всех видов паспортных документов сроком до 90 дней в течение 180 дней", — написал Мельничук.

Также он добавил, что страны подписали соответствующую инициативу еще в начале 8 августа в городе Порт-Луи, но утвердили ее только сейчас.

Напомним, этим летом стало известно, что Украина продлила "транспортный безвиз" с Евросоюзом до конца июня 2025 года. Также украинское правительство работает над тем, чтобы сделать соглашение бессрочным.

Кроме того, отметим, что летом 2024 года был момент, когда Израиль остановил безвиз для украинцев.