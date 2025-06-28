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Головна Новини дня Україна розкрила дані про запаси корисних копалин, — Гринчук

Україна розкрила дані про запаси корисних копалин, — Гринчук

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 23:50
Гринчук заявила, що Україна розсекретила дані про запаси корисних копалин
Видобуток корисних копалин. Ілюстративне фото: Reuters
Ключові моменти Україна розсекретила дані про свої корисні копалини

Україна відкрила доступ до інформації на певний перелік корисних копалин, в тому числі й критичні мінерали. Зокрема, для того, щоб спростити співпрацю з іноземними партнерами, насамперед американськими.

Про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

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Україна розсекретила дані про свої корисні копалини

"Гриф відмінено, зараз ми завершуємо всі бюрократичні процедури для того, щоб вже можна повноцінно без цього бар’єру працювати далі з інвесторами, працювати з бізнесом", — сказала Гринчук на "Форумі держави та бізнесу: від діалогу до партнерства".

Крім того, вона розповіла, що із допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку ведеться робота щодо цифровізації екологічної інформації, оскільки велика її кількість в паперовому вигляді. Станом на зараз вже оцифровано 6 тисяч звітів.

"Зараз проводимо додаткові переговори з DFC для того, щоб розширити цей проєкт. Ми оцифрували 6 тисяч геологічних звітів. Зараз продовжуємо: буквально тиждень тому було підписано угоду про другий етап, і наступні 60 тис. книг з геологічною інформацією будуть оцифровані в найближчій перспективі", — поінформувала міністр.

Гринчук також наголосила, що на основі європейських та американських законодавчих актів щодо критичної сировини, Україна спільно з Мінекономіки сформувала власний перелік стратегічно важливих мінеральних ресурсів.

"І підготували також переліки мінералів, угоди по яким будуть реалізовуватися через аукціони або через угоди щодо розподілу продукції. Дуже сподіваюся, що в найближчі два тижні ми отримаємо рішення в уряді щодо цих дуже важливих документів", — повідомила вона.

Міністр зауважила, що з осені минулого року триває активна співпраця з геологічними службами інших держав - зокрема європейських та американських. Метою цієї взаємодії є покращення доступу до геологічної інформації в Україні та підвищення її якості.

Як приклад, вона навела спільний проєкт з французькою геологічною службою, в рамках якого була розроблена 3D-модель Завалівського родовища графіту.

Також зазначимо, що згідно з наказом СБУ №207 від 29 травня 2025 року, єдиним мінералом, інформація про запаси і можливий видобуток якого залишається засекреченою, є уран. Раніше ж до державної таємниці належали також дані щодо таких корисних копалин, як золото, алмази, платина, літій, титан, паладій, цирконій, іридій тощо.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що родовище літію може стати першим, де почнуть видобувати копалини в рамках угоди між США та Україною про рідкісноземельні метали. Зокрема, це родовище розташоване у Новоукраїнському районі Кіровоградської області.

Також ми розповідали, які дорогоцінні метали видобувають в Україні.

Україна видобуток корисних копалин економіка співпраця корисні копалини рідкісноземельні метали
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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