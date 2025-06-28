Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина расскрыла данные о запасах полезных ископаемых, — Гринчук

Украина расскрыла данные о запасах полезных ископаемых, — Гринчук

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 23:50
Гринчук заявила, что Украина рассекретила данные о запасах полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых. Иллюстративное фото: Reuters
Ключові моменти Украина рассекретила данные о своих полезных ископаемых

Украина открыла доступ к информации на определенный перечень полезных ископаемых, в том числе и критические минералы. В частности, для того, чтобы упростить сотрудничество с иностранными партнерами, прежде всего американскими. 

Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, сообщает "Интерфакс-Украина".

Реклама
Читайте также:

Украина рассекретила данные о своих полезных ископаемых

"Гриф отменен, сейчас мы завершаем все бюрократические процедуры для того, чтобы уже можно полноценно без этого барьера работать дальше с инвесторами, работать с бизнесом", — сказала Гринчук на "Форуме государства и бизнеса: от диалога к партнерству".

Кроме того, она рассказала, что с помощью Европейского банка реконструкции и развития ведется работа по цифровизации экологической информации, поскольку большое ее количество в бумажном виде. По состоянию на сейчас уже оцифровано 6 тысяч отчетов.

"Сейчас проводим дополнительные переговоры с DFC для того, чтобы расширить этот проект. Мы оцифровали 6 тысяч геологических отчетов. Сейчас продолжаем: буквально неделю назад было подписано соглашение о втором этапе, и следующие 60 тыс. книг с геологической информацией будут оцифрованы в ближайшей перспективе", — проинформировала министр.

Гринчук также отметила, что на основе европейских и американских законодательных актов по критическому сырью, Украина совместно с Минэкономики сформировала собственный перечень стратегически важных минеральных ресурсов.

"И подготовили также перечни минералов, соглашения по которым будут реализовываться через аукционы или через соглашения о разделе продукции. Очень надеюсь, что в ближайшие две недели мы получим решение в правительстве по этим очень важным документам", — сообщила она.

Министр отметила, что с осени прошлого года продолжается активное сотрудничество с геологическими службами других государств - в частности европейских и американских. Целью этого взаимодействия является улучшение доступа к геологической информации в Украине и повышение ее качества.

В качестве примера она привела совместный проект с французской геологической службой, в рамках которого была разработана 3D-модель Заваловского месторождения графита.

Также отметим, что согласно приказу СБУ №207 от 29 мая 2025 года, единственным минералом, информация о запасах и возможной добыче которого остается засекреченной, является уран. Ранее же к государственной тайне относились также данные о таких полезных ископаемых, как золото, алмазы, платина, литий, титан, палладий, цирконий, иридий и др.

Напомним, недавно мы писали, что месторождение лития может стать первым, где начнут добывать ископаемые в рамках соглашения между США и Украиной о редкоземельных металлах. В частности, это месторождение расположено в Новоукраинском районе Кировоградской области.

Также мы рассказывали, какие драгоценные металлы добывают в Украине.

Украина добыча полезных ископаемых экономика сотрудничество полезные ископаемые редкоземельные металлы
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации