Гринчук заявила, что Украина рассекретила данные о запасах полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых. Иллюстративное фото: Reuters

Украина открыла доступ к информации на определенный перечень полезных ископаемых, в том числе и критические минералы. В частности, для того, чтобы упростить сотрудничество с иностранными партнерами, прежде всего американскими.

Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Гриф отменен, сейчас мы завершаем все бюрократические процедуры для того, чтобы уже можно полноценно без этого барьера работать дальше с инвесторами, работать с бизнесом", — сказала Гринчук на "Форуме государства и бизнеса: от диалога к партнерству".

Кроме того, она рассказала, что с помощью Европейского банка реконструкции и развития ведется работа по цифровизации экологической информации, поскольку большое ее количество в бумажном виде. По состоянию на сейчас уже оцифровано 6 тысяч отчетов.

"Сейчас проводим дополнительные переговоры с DFC для того, чтобы расширить этот проект. Мы оцифровали 6 тысяч геологических отчетов. Сейчас продолжаем: буквально неделю назад было подписано соглашение о втором этапе, и следующие 60 тыс. книг с геологической информацией будут оцифрованы в ближайшей перспективе", — проинформировала министр.

Гринчук также отметила, что на основе европейских и американских законодательных актов по критическому сырью, Украина совместно с Минэкономики сформировала собственный перечень стратегически важных минеральных ресурсов.

"И подготовили также перечни минералов, соглашения по которым будут реализовываться через аукционы или через соглашения о разделе продукции. Очень надеюсь, что в ближайшие две недели мы получим решение в правительстве по этим очень важным документам", — сообщила она.

Министр отметила, что с осени прошлого года продолжается активное сотрудничество с геологическими службами других государств - в частности европейских и американских. Целью этого взаимодействия является улучшение доступа к геологической информации в Украине и повышение ее качества.

В качестве примера она привела совместный проект с французской геологической службой, в рамках которого была разработана 3D-модель Заваловского месторождения графита.

Также отметим, что согласно приказу СБУ №207 от 29 мая 2025 года, единственным минералом, информация о запасах и возможной добыче которого остается засекреченной, является уран. Ранее же к государственной тайне относились также данные о таких полезных ископаемых, как золото, алмазы, платина, литий, титан, палладий, цирконий, иридий и др.

Напомним, недавно мы писали, что месторождение лития может стать первым, где начнут добывать ископаемые в рамках соглашения между США и Украиной о редкоземельных металлах. В частности, это месторождение расположено в Новоукраинском районе Кировоградской области.

Также мы рассказывали, какие драгоценные металлы добывают в Украине.