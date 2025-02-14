Україна повернула тіла 757 полеглих воїнів ЗСУ

Процес перевезення тіл полеглих. Фото: Координаційний штаб

Україні вдалося повернути 757 тіл полеглих захисників. Це вдалося здійснити за допомогою низки репатріаційних заходів.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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З числа повернених "на щиті" Героїв полеглі з наступних напрямків:

Курахівський;

Покровський;

Бахмутський;

Вугледарський;

Луганський;

Запорізький;

з моргів на території РФ.

Полеглих Воїнів вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру при СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста", — зазначили в Координаційному штабі.

Також окрему подяку було висловлено особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", — зазначили у Штабі.

Транспорт для евакуації тіл полеглих. Фото: Координаційний штаб

Процес евакуації тіл полеглих. Фото: Координаційний штаб

Завантаження тіл полеглих. Фото: Координаційний штаб

Раніше ми писали, що на фронті загинув військовий-поет Максим Ємець. Нагадаємо, у грудні 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла 503 полеглих українських воїнів.