Украина вернула тела 757 погибших воинов ВСУ

Процесс перевозки тел павших. Фото: Координационный штаб

Украине удалось вернуть 757 тел павших защитников. Это удалось осуществить с помощью ряда репатриационных мероприятий.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Из числа возвращенных "на щите" Героев павшие со следующих направлений:

Кураховское;

Покровское;

Бахмутское;

Угледарское;

Луганское;

Запорожское;

из моргов на территории РФ.

Павших Воинов удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра при СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста", — отметили в Координационном штабе.

Также отдельная благодарность была выражена личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", — отметили в Штабе.

Транспорт для эвакуации тел павших. Фото: Координационный штаб

Процесс эвакуации тел павших. Фото: Координационный штаб

Загрузка тел павших. Фото: Координационный штаб

Ранее мы писали, что на фронте погиб военный-поэт Максим Емец. Напомним, в декабре 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела 503 павших украинских воинов.