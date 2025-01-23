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Чергова страта полонених бійців ЗСУ — Лубінець відреагував

23 січня 2025 12:38
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Розстріл українських військовополонених на Донеччині — Лубінець відреагував
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Черговий воєнний злочин росіян має бути зафіксований. Інформацію про страту полонених українських військових буде передано Організації об'єднаних націй (ООН) та Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram у четвер, 23 січня.

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Розстріл українських військовополонених

Лубінець наголосив, що російська армія ніколи не славилася гідним поводженням із військовополоненими. 

"На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин — розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома. Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах у інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину озвучує "Один — мій", а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених", — йдеться у повідомленні.

Обмудсман підкреслив, що відсутність відповідальності перетворив злочини росіян у системність.

"На це не можна закривати очі! Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм", — підсумував Лубінець.

Розстріл полонених бійців ЗСУ
Повідомлення Лубінця у Telegram

Нагадаємо, відео страти українських військових почали поширювати у соціальних мережах 23 січня.

А розвідка раніше опублікувала перехоплену розмову окупантів, у якій командир підрозділу зі складу 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї армії ЗС РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

Донецька область страта військові злочини Дмитро Лубінець розстріл

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