Расстрел украинских военнопленных в Донецкой области — Лубинец отреагировали

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Очередное военное преступление россиян должно быть зафиксировано. Информация о казни пленных украинских военных будет передана Организации объединенных наций (ООН) и Международному комитету Красного Креста (МККК).

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в четверг, 23 января.

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Расстрел украинских военнопленных

Лубинец подчеркнул, что российская армия никогда не славилась достойным обращением с военнопленными.

"На видео оккупанты собственноручно зафиксировали собственное преступление — расстрел в спину шестерых украинских воинов, попавших в плен. Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна. Расстрел каждого из попавших в плен происходит на глазах у других побратимов. При этом оккупанты приказывают им "лежать и закрыть рот", а "оператор" преступления озвучивает "Один — мой", впоследствии видно, как он выпускает ряд пуль в спину одному из военнопленных", — говорится в сообщении.

Обмудсман подчеркнул, что отсутствие ответственности превратило преступления россиян в системность.

"На это нельзя закрывать глаза.Украина нуждается в справедливости и ответственности для тех, кто совершает преступления и не придерживается никаких норм", — подытожил Лубинец.

Сообщение Лубинца в Telegram

Напомним, видео казни украинских военных начали распространять в социальных сетях 23 января.

А разведка ранее опубликовала перехваченный разговор оккупантов, в котором командир подразделения из состава 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии ВС РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.