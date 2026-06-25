Україна отримала партію навчальних літаків ALTO NG від Чехії

Літаки ALTO NG. Фото: Міноборони

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Завдяки Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійному фонду Dárek pro Putina Україна отримала партію нових навчально-тренувальних літаків ALTO NG. Йдеться про десять одиниць.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Новини.LIVE.

Літаки ALTO NG для України

У Міноборони зазначили, що використання легкомоторної авіації дасть змогу створити в Україні повноцінну внутрішню навчальну базу, суттєво зменшити витрати на годину польоту порівняно з бойовими літаками та прискорити підготовку пілотів до роботи на сучасній західній авіатехніці за стандартами НАТО.

Літаки ALTO NG обладнані сучасними системами, які дають змогу майбутнім пілотам якісно відпрацьовувати як базові, так і ключові військові навички:

базове та поглиблене пілотування — освоєння техніки керування в різних умовах;

навігація процедурам зльоту і заходу на посадку за стандартами НАТО;

перехідний етап — виконання комплексних процедур, необхідних для подальшого переходу на сучасні західні винищувачі.

Передача авіаційної техніки стала частиною міжнародної підтримки — п’ять літаків були надані безпосередньо урядом Чехії, ще п’ять — передані завдяки внескам громадян Чехії через благодійний фонд Dárek pro Putina.

"Головна перевага цього кроку — розбудувати власну сучасну інфраструктуру для підготовки льотного складу. Організація процесу всередині країни суттєво зменшує залежність від закордонних навчальних програм, заощаджує державні ресурси та гарантує автономність підготовки нових кадрів для Повітряних Сил", — додали у відомстві.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Міноборони, уряд ухвалив рішення про додатковий перерозподіл 220 млн грн на потреби сектору безпеки й оборони. Кошти спрямують на закупівлю озброєння, підготовку військових та розвідувальні потреби.

А нещодавно експерт авіаційного ринку Богдан Долінце зазначив, що Україна досягла паритету з Росією у виробництві ударних безпілотників, а навіть може випереджати РФ.