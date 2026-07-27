Україна отримає права на виробництво британської РЕБ Stone Cloak

Випробування ударного дрона великої дальності SkyLance. 12 травня 2026 року. Фото: Rotron Aerospace

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Україна отримає права інтелектуальної власності на новітню британську систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Це дозволить Києву самостійно виробляти комплекси у промислових масштабах.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, повідомляє Independent, передає Новини.LIVE.

Україна зможе виробляти Stone Cloak у промислових масштабах

За словами Бернема, система Stone Cloak є однією з ключових британських оборонних розробок, яку вже випробували в бойових умовах.

"Stone Cloak — найкраща з британських національних інновацій, перевірена на передовій. Вона відіграє життєво важливу роль у забезпеченні безпеки обох наших країн", — заявив британський прем’єр.

Він наголосив, що Лондон продовжить підтримувати Україну та не змінить свого курсу у допомозі Києву.

Stone Cloak — це компактні засоби РЕБ розміром приблизно з ноутбук. Раніше Велика Британія вже передала Україні тисячі таких систем, які допомагають захищати українські безпілотники від російських засобів протиповітряної оборони.

Також Лондон планує використовувати цю технологію у власних далекобійних озброєннях, зокрема в межах проєкту Brakestop зі створення недорогих крилатих ракет.

Зеленський стане першим іноземним гостем нового прем’єра Британії

У понеділок, 27 липня, прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Це буде перший візит іноземного лідера після вступу Бернема на посаду. За словами британського прем’єра, зустріч має продемонструвати незмінну підтримку України з боку Лондона.

Політики також відвідають військово-морську базу, де проходять навчання українські військові. Там вони зустрінуться з українськими та британськими військовослужбовцями, які брали участь у навчаннях Sea Breeze із відпрацювання морських операцій і розмінування.

Новини.LIVE писали, що під час візиту Володимир Зеленський та Енді Бернем поспілкуються з понад 200 українськими військовими й моряками. Вони протягом останніх трьох тижнів проходили у Великій Британії навчання в межах програми Sea Breeze.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Глава держави привітав його з початком роботи на посаді та висловив вдячність за незмінну підтримку України й українців з боку Лондона.