Обстріли України — Зеленський різко відреагував на російські атаки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Протягом останнього тижня Росія здійснила масовані атаки по всій території України. Сигнали повітряної тривоги лунали майже щодня.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у неділю, 24 листопада.

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Україні необхідні системи ППО

Зеленський наголосив, що лише минулої ночі силами ППО було збито близько 50 ударних дронів.

"Протягом тижня Росія застосувала більш ніж 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів проти України й наших людей", — йдеться у повідомленні.

Глава держави підкреслив, що Україна не є полігоном для випробування зброї.

"Україна — суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас", — додав президент.

Український лідер зазначив, що країні потрібно більше систем ППО, а робота щодо цього питання проводиться з партнерами.

"Ми працюємо над цим із партнерами. Украй важливо зміцнити захист нашого неба", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 листопада, російська армія атакувала Київ безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала понад три години.

Загалом минулої ночі російські війська запустили по Україні 73 ударних безпілотники. Збити вдалося 50 БпЛА.