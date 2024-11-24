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Украина не полигон — Зеленский отреагировал на усиленные атаки РФ

24 ноября 2024 12:01
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрелы Украины — Зеленский резко отреагировал на российские атаки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В течение последней недели Россия совершила массированные атаки по всей территории Украины. Сигналы воздушной тревоги звучали почти каждый день.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 24 ноября.

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Зеленский подчеркнул, что только минувшей ночью силами ПВО было сбито около 50 ударных дронов.

"В течение недели Россия применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет разных типов против Украины и наших людей", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Украина не полигон для испытания оружия.

"Украина — суверенное и независимое государство. Но Россия до сих пор продолжает пытаться уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас", — добавил президент.

Украинский лидер отметил, что стране нужно больше систем ПВО, а работа по этому вопросу проводится с партнерами.

"Мы работаем над этим с партнерами. Крайне важно укрепить защиту нашего неба", — подытожил Зеленский.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 ноября, российская армия атаковала Киев беспилотниками. Воздушная тревога в городе длилась более трех часов.

Всего минувшей ночью российские войска запустили по Украине 73 ударных беспилотника. Сбить удалось 50 БпЛА.

Владимир Зеленский война обстрелы ПВО президент война в Украине Россия

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