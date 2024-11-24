Обстрелы Украины — Зеленский резко отреагировал на российские атаки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В течение последней недели Россия совершила массированные атаки по всей территории Украины. Сигналы воздушной тревоги звучали почти каждый день.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 24 ноября.

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Украине необходимы системы ПВО

Зеленский подчеркнул, что только минувшей ночью силами ПВО было сбито около 50 ударных дронов.

"В течение недели Россия применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет разных типов против Украины и наших людей", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Украина не полигон для испытания оружия.

"Украина — суверенное и независимое государство. Но Россия до сих пор продолжает пытаться уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас", — добавил президент.

Украинский лидер отметил, что стране нужно больше систем ПВО, а работа по этому вопросу проводится с партнерами.

"Мы работаем над этим с партнерами. Крайне важно укрепить защиту нашего неба", — подытожил Зеленский.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 ноября, российская армия атаковала Киев беспилотниками. Воздушная тревога в городе длилась более трех часов.

Всего минувшей ночью российские войска запустили по Украине 73 ударных беспилотника. Сбить удалось 50 БпЛА.