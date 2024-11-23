Знищення "вагнерівців" — Україна готова ділитись досвідом із країнами Африки

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Україна готова поділитись досвідом з країнами Африки. Йдеться про знищення "вагнерівців" та протидію російській дезінформації й тиску.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на третій Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу, 23 листопада.

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Україна готова ділитись досвідом з країнами Африки

За словами Зеленського, Україна добре знає методи боротьби з російськими "вагнерівцями". Країна готова навчати цього інших.

"Ми знаємо, хто такі "вагнерівці". Ми знаємо, як з ними боротися. Ми знаємо, як їх знищувати. Це свідчить про те, що є відповідний досвід", — зазначив президент.

Зеленський додав, що українські військовослужбовці брали участь у різних місіях у країнах Африканського континенту. Він вважає, що нинішній досвід української армії може допомогти іншим країнам.

Президент зауважив, що Україна використовує у війні багато безпекових технологій, як-от повітряні та морські дрони. Саме вони можуть становити інтерес для африканських країн.

"Не треба чекати війни. Будь-яких агресорів, які навіть подумки налаштовані до окупації або недружніх кроків в іншу країну, буде зупиняти те, що у вас є такі технології", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україна може допомогти в боротьбі з дезінформацією та кіберзахистом. Зеленський зауважив, що країна має досвід тисяч кібератак, зокрема на банківську систему та зв'язок.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, близько 200 жінок з Африки найняли для роботи на заводі в "Алабузі". Там вони разом із російськими студентами професійно-технічних училищ збирають тисячі ударних "шахедів", призначених для атак на українські міста.

За інформацією ЗМІ, Міноборони РФ замовчує долю "вагнерівців", які після Бахмута пішли воювати в Африку. Як з'ясувалося, багато найманців загинули та лежать по пустелях в Малі, а російська влада не докладає зусиль для повернення тіл.