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Украина может учить Африку истреблять "вагнеровцев", — Зеленский

23 ноября 2024 21:09
Ольга Антоновская - редактор
Уничтожение "вагнеровцев" — Украина готова делиться опытом с Африкой
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Ольга Антоновская - редактор

Украина готова поделиться опытом со странами Африки. Речь идет об уничтожении "вагнеровцев" и противодействии российской дезинформации и давлении.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на третьей Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine в субботу, 23 ноября. 

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Украина готова делиться опытом со странами Африки

По словам Зеленского, Украина хорошо знает методы борьбы с российскими "вагнеровцами". Страна готова учить этому других.

"Мы знаем, кто такие "вагнеровцы". Мы знаем, как с ними бороться. Мы знаем, как их уничтожать. Это свидетельствует о том, что есть соответствующий опыт", — отметил президент.

Зеленский добавил, что украинские военнослужащие принимали участие в разных миссиях в странах Африканского континента. Он считает, что нынешний опыт украинской армии может помочь другим странам.

Президент отметил, что Украина использует в войне многие технологии безопасности, такие как воздушные и морские дроны. Именно они могут представлять интерес для африканских стран.

"Не надо ждать войны. Любых агрессоров, даже мысленно настроенных к оккупации или недружественным шагам в другую страну, будет останавливать то, что у вас есть такие технологии", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина может помочь в борьбе с дезинформацией и киберзащитой. Зеленский отметил, что у страны есть опыт тысяч кибератак, в частности на банковскую систему и связь.

Напомним, по данным СМИ, около 200 женщин из Африки наняли для работы на заводе в "Алабуге". Там они вместе с российскими студентами профессионально-технических училищ собирают тысячи ударных "шахедов", предназначенных для атак на украинские города.

По информации СМИ, Минобороны РФ умалчивает судьбу "вагнеровцев", которые после Бахмута ушли воевать в Африку. Как выяснилось, многие наемники погибли и лежат по пустыням в Мали, а российские власти не прилагают усилий для возвращения тел.

Владимир Зеленский Африка ЧВК Вагнера президент война в Украине сотрудничество

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