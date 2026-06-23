Зеленський: графік постачання ППО є ключовим для України

Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Графік постачання систем протиповітряної оборони є ключовим для України. За його виконання, за словами президента Володимира Зеленського, несуть персональну відповідальність дипломати та профільні відомства.

Про це він 23 червня заявив у своєму вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

Тиск на Росію має тривати

Президент підкреслив важливість розвитку оборонного виробництва в Україні та спільних проєктів із союзниками для забезпечення як далекобійних можливостей, так і засобів середньої дальності ураження.

"Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом з партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту. Кожен день видно, що українська влучність працює", — зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що щодня українські підрозділи демонструють ефективність у завданні ударів по ворогу, а тиск на Росію має тривати й надалі, щоб наближати завершення війни.

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Окремо він подякував усім залученим силам, зокрема Силам спеціальних операцій, СБУ та ГУР, за їхню роботу на фронті та в тилу противника.

Президент також заявив, що дедалі більше росіян висловлюють невдоволення війною, яку розв’язало керівництво РФ.

"Вже більшість в Росії висуває претензії Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні країв. І всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна повинна закінчитись", — сказав президент.

Він також наголосив на необхідності переходу до реальних переговорів.

"Потрібні реальні перемовини. Україна дала всі пропозиції щодо цього. Ми працюємо також і на реалізацію домовленостей з саміту G7, який був нещодавно"

Крім того, Зеленський повідомив про підготовку до міжнародних заходів цього тижня та обговорив із прем’єр-міністром Юлією Свириденко підготовку до Конференції з відновлення України в Гданську, підкресливши важливість конструктивної співпраці з Польщею.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський привітав бійців Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України з 32-ю річницею створення підрозділу. Під час урочистостей глава держави подякував спецпризначенцям за службу, відзначив їхній внесок у боротьбу з російськими окупантами та вручив державні нагороди військовослужбовцям підрозділу.

Також Новини.LIVE писали, що президент США Дональд Трамп приватно закликав Володимира Зеленського посилити тиск на Росію. Глава Білого дому вважає, що російський диктатор Володимир Путін не піде на жодні суттєві кроки без додаткового тиску, тому підтримав більш жорсткий підхід до Москви.