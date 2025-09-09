Держпідприємства мають реорганізуватись протягом пів року - нова реформа уряду

Працівники в офісі. Фото: Bizbloqs

В Україні "зникнуть" усі держпідприємства. Протягом півроку вони мають бути перетворені на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), де 100% акцій належать державі.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Рішення про запуск масштабної реформи, що передбачає реорганізацію всіх державних підприємств: ухвалили на урядовому засіданні у понеділок, 8 вересня. Дія постанов не поширюється на підприємства, які вже розпочали перетворення за старими процедурами.

Рішення про організаційну форму (ТОВ чи АТ) має ухвалити засновник підприємства. Різниця полягає в тому, що в ТОВ капітал складається з часток, а в АТ — з акцій, тобто цінних паперів (вони продаються на фондовому ринку і підпадають під державне регулювання).

Що буде, якщо підприємство не реорганізується?

У разі відсутності рішення про перетворення або ліквідацію Кабмін передасть майновий комплекс держпідприємства Фонду державного майна, який вирішить, що з ним робити далі: припинити підприємство або приватизувати його майновий комплекс.

До призначення, згідно зі статутом, за керівниками новостворених компаній закріплять посаду виконувачів обов’язків. А майно, яке перебувало у господарському віданні державного підприємства, перейде у статутний капітал компанії-правонаступниці.

Підприємства зможуть і надалі користуватися активами, що не підлягають приватизації, і майном на праві оперативного управління без права відчуження.

Всі дозвільні документи, ліцензії та сертифікати, видані держпідприємству, залишаються чинними і для правонаступників (у межах виданих строків).

Відповідно забороняється створення юридичних осіб в організаційно-правових формах державного підприємства. Йдеться про державні комерційні і некомерційні підприємства, а також казенні підприємства.

Уряд рекомендував органам місцевого самоврядування застосовувати аналогічний порядок і для комунальних підприємств.

Чому запровадили реформу?

28 серпня в Україні втратив чинність Господарський кодекс. Значна частина його положень або дублювала норми спеціальних законів, або застаріла. Внаслідок цього розпочався трирічний перехідний період, протягом якого зберігатимуть чинність окремі положення Господарського кодексу.

Тепер Україна має перейти до спрощеної системи організаційно-правових форм, відповідно до європейських стандартів ведення бізнесу. Тобто залишаться тільки товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства й подібні сучасні корпоративні форми.

