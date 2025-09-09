Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина ликвидирует госпредприятия — новая реформа Кабмина

Украина ликвидирует госпредприятия — новая реформа Кабмина

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 21:11
Госпредприятия должны реорганизоваться в течение полугода - новая реформа правительства
Работники в офисе. Фото: Bizbloqs

В Украине "исчезнут" все госпредприятия. В течение полугода они должны быть преобразованы в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью (ООО), где 100% акций принадлежат государству.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Реклама
Читайте также:

Масштабная реформа правительства — что известно

Решение о запуске масштабной реформы, предусматривающей реорганизацию всех государственных предприятий: приняли на правительственном заседании в понедельник, 8 сентября. Действие постановлений не распространяется на предприятия, которые уже начали преобразования по старым процедурам.

Решение об организационной форме (ООО или АО) должен принять учредитель предприятия. Разница заключается в том, что в ООО капитал состоит из долей, а в АО — из акций, то есть ценных бумаг (они продаются на фондовом рынке и подпадают под государственное регулирование).

Что будет, если предприятие не реорганизуется?

В случае отсутствия решения о преобразовании или ликвидации Кабмин передаст имущественный комплекс госпредприятия Фонду государственного имущества, который решит, что с ним делать дальше: прекратить предприятие или приватизировать его имущественный комплекс.

До назначения, согласно уставу, за руководителями новосозданных компаний закрепят должность исполняющих обязанности. А имущество, которое находилось в хозяйственном ведении государственного предприятия, перейдет в уставный капитал компании-правопреемницы.

Предприятия смогут и в дальнейшем пользоваться активами, не подлежащими приватизации, и имуществом на праве оперативного управления без права отчуждения.

Все разрешительные документы, лицензии и сертификаты, выданные госпредприятию, остаются действующими и для правопреемников (в пределах выданных сроков).
Соответственно запрещается создание юридических лиц в организационно-правовых формах государственного предприятия. Речь идет о государственных коммерческих и некоммерческих предприятиях, а также казенных предприятиях.

Правительство рекомендовало органам местного самоуправления применять аналогичный порядок и для коммунальных предприятий.

Почему ввели реформу?

28 августа в Украине утратил силу Хозяйственный кодекс. Значительная часть его положений или дублировала нормы специальных законов, или устарела. Вследствие этого начался трехлетний переходный период, в течение которого будут сохранять силу отдельные положения Хозяйственного кодекса.

Теперь Украина должна перейти к упрощенной системе организационно-правовых форм, в соответствии с европейскими стандартами ведения бизнеса. То есть останутся только общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и подобные современные корпоративные формы.

Напомним, в Украине ряд предприятий могут забронировать всех работников. Речь идет о критически важных предприятиях на прифронтовых территориях.

Также мы писали, какая зарплата должна быть у военнообязанных работников, чтобы получить бронь.

Кабинет министров Тарас Мельничук правительство предприятия реформа
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации