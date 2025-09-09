Госпредприятия должны реорганизоваться в течение полугода - новая реформа правительства

Работники в офисе. Фото: Bizbloqs

В Украине "исчезнут" все госпредприятия. В течение полугода они должны быть преобразованы в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью (ООО), где 100% акций принадлежат государству.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Решение о запуске масштабной реформы, предусматривающей реорганизацию всех государственных предприятий: приняли на правительственном заседании в понедельник, 8 сентября. Действие постановлений не распространяется на предприятия, которые уже начали преобразования по старым процедурам.

Решение об организационной форме (ООО или АО) должен принять учредитель предприятия. Разница заключается в том, что в ООО капитал состоит из долей, а в АО — из акций, то есть ценных бумаг (они продаются на фондовом рынке и подпадают под государственное регулирование).

Что будет, если предприятие не реорганизуется?

В случае отсутствия решения о преобразовании или ликвидации Кабмин передаст имущественный комплекс госпредприятия Фонду государственного имущества, который решит, что с ним делать дальше: прекратить предприятие или приватизировать его имущественный комплекс.

До назначения, согласно уставу, за руководителями новосозданных компаний закрепят должность исполняющих обязанности. А имущество, которое находилось в хозяйственном ведении государственного предприятия, перейдет в уставный капитал компании-правопреемницы.

Предприятия смогут и в дальнейшем пользоваться активами, не подлежащими приватизации, и имуществом на праве оперативного управления без права отчуждения.

Все разрешительные документы, лицензии и сертификаты, выданные госпредприятию, остаются действующими и для правопреемников (в пределах выданных сроков).

Соответственно запрещается создание юридических лиц в организационно-правовых формах государственного предприятия. Речь идет о государственных коммерческих и некоммерческих предприятиях, а также казенных предприятиях.

Правительство рекомендовало органам местного самоуправления применять аналогичный порядок и для коммунальных предприятий.

Почему ввели реформу?

28 августа в Украине утратил силу Хозяйственный кодекс. Значительная часть его положений или дублировала нормы специальных законов, или устарела. Вследствие этого начался трехлетний переходный период, в течение которого будут сохранять силу отдельные положения Хозяйственного кодекса.

Теперь Украина должна перейти к упрощенной системе организационно-правовых форм, в соответствии с европейскими стандартами ведения бизнеса. То есть останутся только общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и подобные современные корпоративные формы.

