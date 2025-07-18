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Україна дозволить випробовувати іноземну зброю на полі бою — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 11:43
Україна дозволить тестувати новітню іноземну зброю на фронті
Українські військові виконують бойові завдання на фронті. Фото: Генштаб/Telegram

Україна дозволить іноземним компаніям-виробникам зброї випробувати свою новітню продукцію на фронті під час повномасштабної війни Росії. Україна вже презентувала платформу для тестування іноземних оборонних технологій на базі Brave1.

Про це інформує Reuters.

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Україна дозволить тестувати новітню іноземну зброю на фронті

Нещодавно на конференції LANDEURO у Вісбадені Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив платформу Test in Ukraine від оборонного кластера Brave1. Тут розробники можуть подати заявку на тестування своїх технологій в Україні — в одному з найдинамічніших оборонних середовищ світу.

Відтак Україна дозволить іноземним компаніям випробовувати свою новітню зброю на українському полі бою.

Зазначається, що за програмою "Тестування в Україні" компанії надсилатимуть свою продукцію в Україну, проводитимуть онлайн-навчання з її використання. А далі українські війська випробовуватимуть її та надаватимуть звіти.

"Це дає нам розуміння того, які технології доступні. Це дає компаніям розуміння того, що дійсно працює на передовій", — зазначив керівник відділу відносин з інвесторами Brave1 Артем Мороз в інтерв'ю Reuters під час оборонної конференції у Вісбадені, Німеччина.

Мороз зазначив, що до цієї програми існує значний інтерес, але не назвав жодної компанії, яка підписала угоду про її використання. Зокрема, він відмовився вдаватися в подробиці щодо того, як вона працюватиме, та які будуть пов'язані з цим витрати.

Мороз додав, що утворена урядом у 2023 році онлайн-платформа Brave1, де українські оборонні компанії можуть шукати інвестиції, а військові підрозділи замовляти зброю, склала список військових технологій, які вона хоче випробувати.

"У нас є список пріоритетів. Одним з головних є протиповітряна оборона, зокрема нові засоби ППО, перехоплювачі дронів, системи зі штучним інтелектом, усі рішення проти керованих бомб", — сказав він.

До списку пріоритетів України також входять безпілотні апарати на воді та наземні електронні системи, які виявляють, ідентифікують і класифікують ворожі об’єкти, техніка щодо управління вогнем та штучний інтелект для підвищення точності артилерії.

Раніше ми інформували, що в Україні з'явилась платформа, завдяки якій іноземні виробники зброї зможуть протестувати напрацювання свого ВПК у бойових умовах.

Також ми повідомляли, що завдяки кластеру Brave1 у ЗСУ будуть нові боєприпаси проти FPV-дронів.

зброя ЗСУ військова допомога війна в Україні фронт
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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