Украинские военные выполняют боевые задачи на фронте. Фото: Генштаб/Telegram

Украина позволит иностранным компаниям-производителям оружия испытать свою новейшую продукцию на фронте во время полномасштабной войны России. Украина уже представила платформу для тестирования иностранных оборонных технологий на базе Brave1.

Об этом информирует Reuters.

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Украина позволит тестировать новейшее иностранное оружие на фронте

Недавно на конференции LANDEURO в Висбадене Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил платформу Test in Ukraine от оборонного кластера Brave1. Здесь разработчики могут подать заявку на тестирование своих технологий в Украине — в одной из самых динамичных оборонных сред мира.

Поэтому Украина позволит иностранным компаниям испытывать свое новейшее оружие на украинском поле боя.

Отмечается, что по программе "Тестирование в Украине" компании будут присылать свою продукцию в Украину, проводить онлайн-обучение по ее использованию. А дальше украинские войска будут испытывать ее и предоставлять отчеты.

"Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой", — отметил руководитель отдела отношений с инвесторами Brave1 Артем Мороз в интервью Reuters во время оборонной конференции в Висбадене, Германия.

Мороз отметил, что к этой программе существует значительный интерес, но не назвал ни одной компании, которая подписала соглашение об ее использовании. В частности, он отказался вдаваться в подробности относительно того, как она будет работать, и какие будут связаны с этим расходы.

Мороз добавил, что созданная правительством в 2023 году онлайн-платформа Brave1, где украинские оборонные компании могут искать инвестиции, а военные подразделения — заказывать оружие, составила список военных технологий, которые она хочет испытать.

"У нас есть список приоритетов. Одним из главных является противовоздушная оборона, в частности новые средства ПВО, перехватчики дронов, системы с искусственным интеллектом, все решения против управляемых бомб", — сказал он.

В список приоритетов Украины также входят беспилотные аппараты на воде и наземные электронные системы, которые обнаруживают, идентифицируют и классифицируют вражеские объекты, техника по управлению огнем и искусственный интеллект для повышения точности артиллерии.

Ранее мы информировали, что в Украине появилась платформа, благодаря которой иностранные производители оружия смогут протестировать наработки своего ВПК в боевых условиях.

Также мы сообщали, что благодаря кластеру Brave1 в ВСУ будут новые боеприпасы против FPV-дронов.