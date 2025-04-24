Україна чекає на реакцію світу на тлі атаки РФ, - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: EPA

Російські окупанти в ніч проти четверга, 24 квітня, здійснили масовану атаку на Україну. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна розраховує на реакцію світу.

Про це Умєров написав у Facebook.

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Атака на Україну 24 квітня

Міністр зазначив, що ворог завдав ударів крилатими та балістичними ракетами, а також дронами по цивільних об'єктах України.

Зокрема, у Києві від російської атаки загинули дев'ять людей та 70 поранені, серед яких шестеро — діти. У столиці тривають пошуково-рятувальні роботи на місці руйнованого житлового будинку.

Також під ударом були Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області. Умєров наголосив, що ці обстріли є ще одним підтвердженням, що Росія не хоче миру.

"Розраховуємо на сильну реакцію з боку інших країн. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту від російського терору", — зазначив голова Міноборони.

Він підкреслив, що паралельно має тривати створення реальних гарантій безпеки для України, які зроблять будь-яку агресію неможливою.

Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждало 70 людей, дев'ять загиблих.

На місці аварійно-рятувальних робіт у Святошинському районі оголосили хвилину мовчання.