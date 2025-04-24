Украина ждет реакции мира на фоне атаки РФ, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: EPA

Российские оккупанты в ночь на четверг, 24 апреля, осуществили массированную атаку на Украину. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина рассчитывает на реакцию мира.

Об этом Умеров написал в Facebook.

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Атака на Украину 24 апреля

Министр отметил, что враг нанес удары крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами по гражданским объектам Украины.

В частности, в Киеве от российской атаки погибли девять человек и 70 ранены, среди которых шестеро — дети. В столице продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного жилого дома.

Также под ударом были Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области. Умеров отметил, что эти обстрелы являются еще одним подтверждением, что Россия не хочет мира.

"Рассчитываем на сильную реакцию со стороны других стран. Нам нужна дополнительная противовоздушная оборона для защиты от российского террора", — отметил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что параллельно должно продолжаться создание реальных гарантий безопасности для Украины, которые сделают любую агрессию невозможной.

Скриншот поста Умерова

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ пострадали 70 человек, девять погибших.

На месте аварийно-спасательных работ в Святошинском районе объявили минуту молчания.